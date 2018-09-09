Дмитрий Азаров проголосовал на выборах губернатора Самарской области

В воскресенье, 9 сентября, в единый день голосования жители региона выбирают губернатора Самарской области. Помимо голосования за главу региона, в Тольятти и Сызрани формируются новые составы городских дум, а 158-й избирательный округ решает, кто будет представлять территорию в Государственной думе РФ.
Свой гражданский долг выполнил и врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. По традиции, глава региона голосовал в родной школе № 132.
Перед тем как опустить бюллетень в урну Дмитрий Азаров поговорил с жителями Самары, наблюдателями. "Рад, что здесь все четко организовано, никаких нареканий к работе комиссии нет", — заметил он.
Он добавил, что жители региона, несмотря на солнечную, летнюю погоду, принимают активное участие в голосовании. "Абсолютное большинство жителей Самарской области - люди ответственные, понимающие, что такое гражданский долг, они придут сегодня на избирательные участки", — уверен Дмитрий Азаров.
Он также отметил высокую организацию самого процесса голосования и работы всех избирательных участков губернии. "Облизбирком работает четко, профессионально, в соответствии с законом. По той информации, которая есть от правоохранительных органов, никаких замечаний нет. Подтверждением того служит, что в 8 утра все 1783 участка в Самарской области открыты без задержек, сложностей, накладок. У меня нет данных о каких-либо нарушениях", — заявил Дмитрий Азаров.
Сегодня жители некоторых муниципальных образований региона могут также отдать свой голос за проекты благоустройства. "Это очень хорошая инициатива, в марте активность людей на общественном голосовании по проектам благоустройства была очень высокой, одной из лучших в стране. Люди хотят участвовать в обустройстве своего двора, своей улицы, своего города. Эту активность нужно поощрять. Принципиально важно при работе любой власти — это умение посоветоваться с людьми", — подчеркнул Дмитрий Азаров.
Последние комментарии
Идея хорошая. Я был в Таганроге (давно правда), там транспорт на выходные направляли в обход главной улицы и она становилась пешеходной. Нужно, правда, обязательно знать мнение местных жителей, с одной стороны транспорт не будет шуметь, а с другой стороны будет неудобство куда-то добраться. Хотя, кварталы в городе узкие и дойти до соседней улицы не составляет проблем. Одной Ленинградской мало для Самары, конечно.
Д. Азаров говорит конечно правильно! Как и деятели Кремля!!! Однако пока не будет в Самарском регионе посадок с названием их фамилий , работающих в Обл Думе и Правительстве , в городской власти и властях районов, где заседают ставленники Меркушкина и продолжают работать на свой карман а также красиво пиариться, сделать намеченное Будет Архи Сложно!!!!
Надо вернуться к прямому воздушному сообщению между Самарой и Хабаровском. Один-два раза в неделю будет уже хорошо.Перед 1991г самолёт летал ежедневно, плюс ежедневный рейс на Владивосток и летом вводились дополнительные рейсы. На маршруте был Ту-154Б-2 с двумя промежуточными посадками(Новосибирск,Иркутск). Центр Среднего Повольжья будет связан напрямую с центром Дальнего Востока.
Пора заканчивать воровство в бюджете! Выделяются десятки миллиардов рублей НЕ на строительство дорог, детских садов и не на поддержку населения области, а на неких людей, которые не работают, ничего полезного для общества не делают, а занимаются собой, своим остатком, профанацией футбола и хоккея! Живут за счёт бюджета! Некоторые участники этого мероприятия являются вообще иностранцами! Детских секций для развития фитбола и спорта вообще не стало - либо за большие деньги (для родителей)!!!При этом большинство выделяемых денег разворовывается чиновниками, коррупционерами в виде откатов, а для этих... деньги есть в бюджете!??? Деяния Меркушкина ещё долго будут сказываться на нас и нашей области! ХВАТИТ ВОРОВАТЬ! ЗАРАБАТЫВАЙТЕ САМИ! НЕ ИСПЫТЫВАЙТЕ ТЕРПЕНИЕ ЛЮДЕЙ НА ШЕЕ КОТОРЫХ ВЫ ПАРАЗИТИРУЕТЕ!!!
Значит у Аэарова есть мозги, в отличии от депутатов Самарской думы.