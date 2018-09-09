Дмитрий Азаров проголосовал на выборах губернатора Самарской области

В воскресенье, 9 сентября, в единый день голосования жители региона выбирают губернатора Самарской области. Помимо голосования за главу региона, в Тольятти и Сызрани формируются новые составы городских дум, а 158-й избирательный округ решает, кто будет представлять территорию в Государственной думе РФ.

Свой гражданский долг выполнил и врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. По традиции, глава региона голосовал в родной школе № 132.

Перед тем как опустить бюллетень в урну Дмитрий Азаров поговорил с жителями Самары, наблюдателями. "Рад, что здесь все четко организовано, никаких нареканий к работе комиссии нет", — заметил он.

Он добавил, что жители региона, несмотря на солнечную, летнюю погоду, принимают активное участие в голосовании. "Абсолютное большинство жителей Самарской области - люди ответственные, понимающие, что такое гражданский долг, они придут сегодня на избирательные участки", — уверен Дмитрий Азаров.

Он также отметил высокую организацию самого процесса голосования и работы всех избирательных участков губернии. "Облизбирком работает четко, профессионально, в соответствии с законом. По той информации, которая есть от правоохранительных органов, никаких замечаний нет. Подтверждением того служит, что в 8 утра все 1783 участка в Самарской области открыты без задержек, сложностей, накладок. У меня нет данных о каких-либо нарушениях", — заявил Дмитрий Азаров.

Сегодня жители некоторых муниципальных образований региона могут также отдать свой голос за проекты благоустройства. "Это очень хорошая инициатива, в марте активность людей на общественном голосовании по проектам благоустройства была очень высокой, одной из лучших в стране. Люди хотят участвовать в обустройстве своего двора, своей улицы, своего города. Эту активность нужно поощрять. Принципиально важно при работе любой власти — это умение посоветоваться с людьми", — подчеркнул Дмитрий Азаров.