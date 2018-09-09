Во всех территориальных избирательных комиссиях установлены системы видеонаблюдения

В воскресенье, 9 сентября 2018 года, на территории Самаркой области проходят выборы по нескольким избирательным кампаниям. Голосование проводится на 1783 избирательных участках.

Видеонаблюдение осуществляется во всех 47 территориальных избирательных комиссиях и в 200 участковых избирательных комиссиях, действующих на территории одномандатного избирательного округа № 158 (это 80,6 % от количества УИК на территории округа).

Напомним также, что ряд участков для голосования оснащены комплексами обработками избирательных бюллетеней (КОИБ) – они установлены в 321 пункте голосования. Из них 30 расположены на участках в Сызрани, 238 на участках в Тольятти и на 53 участках в Самаре.

Также за легитимностью выборного процесса следят общественные наблюдатели. Возможностью стать наблюдателем и проследить за чистотой избирательного процесса в Самарской области воспользовались более тысячи человек, в том числе более 700 от общественной палаты. В течение нескольких месяцев они проходили обучение, по результатам которого получили удостоверения независимых общественных наблюдателей. В их задачи входит контроль за соблюдением законности всех процедур голосования.

Удостоверение наблюдателя дает право зайти на любой избирательный участок Самарской области, где они могут оценить обстановку, пообщаться с избирателями и сообщить о возможных спорных ситуациях членам участковой или территориальной избирательных комиссий или в ситуационный центр.

Как отмечали эксперты на прошедших в марте 2018 года, общественное наблюдение позволило избежать сбоев в работе избирательных участков, поскольку задачей общественников является также помощь в организации открытого выборного процесса – членам участковых комиссий они подсказывают о неточностях в организации процесса и оперативно, на месте, устраняют их.