Во всех территориальных избирательных комиссиях установлены системы видеонаблюдения

В воскресенье, 9 сентября 2018 года, на территории Самаркой области проходят выборы по нескольким избирательным кампаниям. Голосование проводится на 1783 избирательных участках.
Видеонаблюдение осуществляется во всех 47 территориальных избирательных комиссиях и в 200 участковых избирательных комиссиях, действующих на территории одномандатного избирательного округа № 158 (это 80,6 % от количества УИК на территории округа).
Напомним также, что ряд участков для голосования оснащены комплексами обработками избирательных бюллетеней (КОИБ) – они установлены в 321 пункте голосования. Из них 30 расположены на участках в Сызрани, 238 на участках в Тольятти и на 53 участках в Самаре.
Также за легитимностью выборного процесса следят общественные наблюдатели. Возможностью стать наблюдателем и проследить за чистотой избирательного процесса в Самарской области воспользовались более тысячи человек, в том числе более 700 от общественной палаты. В течение нескольких месяцев они проходили обучение, по результатам которого получили удостоверения независимых общественных наблюдателей. В их задачи входит контроль за соблюдением законности всех процедур голосования.
Удостоверение наблюдателя дает право зайти на любой избирательный участок Самарской области, где они могут оценить обстановку, пообщаться с избирателями и сообщить о возможных спорных ситуациях членам участковой или территориальной избирательных комиссий или в ситуационный центр.
Как отмечали эксперты на прошедших в марте 2018 года, общественное наблюдение позволило избежать сбоев в работе избирательных участков, поскольку задачей общественников является также помощь в организации открытого выборного процесса – членам участковых комиссий они подсказывают о неточностях в организации процесса и оперативно, на месте, устраняют их.
Последние комментарии
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...