Алексей Миронов: "В Тольятти проходят самые высокотехнологичные выборы"

Об этом 9 сентября, в единый день голосования, заявил председатель территориальной избирательной комиссии Автозаводского района Тольятти Алексей Миронов.

ТИК Автозаводского района, выполняющий функции горизбиркома, самая крупная в России — здесь в списки избирателей внесено более 330 тыс. человек. Всего в Тольятти 546 тыс. человек имеют право голоса.

Сегодня жители Автограда, помимо губернатора Самарской области, выбирают и депутатов городской думы по одномандатным округам и партийным спискам. Процедура предполагает заполнение трех бюллетеней. Ручной подсчет в таком случае — дело долгое. Поэтому задолго до дня голосования тольяттинцы обратились в облизбирком с просьбой оснастить максимальное количество участков комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

Облизбирком просьбу удовлетворил — из 240 участков электронные урны были установлены на 238-ми. Для сравнения: на выборах президента России в Автограде для подсчета голосов применялось 102 комплекса.

"Теперь весь город автоматизирован. В Тольятти проходят самые высокотехнологичные выборы в истории", — констатирует глава ТИК Автозаводского района Алексей Миронов.

В УИК № 6141 электронные урны установили впервые. Тольяттинцы довольны.

"Это удобно и быстро, — делится Виктор Болкансков. — Но самое главное, исключает возможность что-то изменить, подтасовать. Технике нужно доверять".

"Не имеет значения, опускать бюллетень в урну или пропускать через КОИБ. Нужно просто прийти и сделать свой выбор, повлиять на то, чтобы в стране все было благополучно", — говорит Мария Большакова.

Такого же мнения придерживаются Алексей и Кристина Федорины. У них пятеро детей, и на участок № 6133 они пришли всей семьей. Супруги выбирали не просто губернатора и депутатов.

"Мы выбирали будущее своих детей", — говорит Алексей. "Для нас не прийти было бы безответственно", — соглашается Кристина.

На этом же участке свой гражданский долг исполнил глава Тольятти Сергей Анташев. "Выборы — это всегда праздник, поэтому нужно прийти и проголосовать. Я считаю, мы заслуживаем, чтобы с нашим выбором считались", — подчеркнул Сергей Анташев.