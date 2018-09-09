Алексей Миронов: "В Тольятти проходят самые высокотехнологичные выборы"

Об этом 9 сентября, в единый день голосования, заявил председатель территориальной избирательной комиссии Автозаводского района Тольятти Алексей Миронов.
ТИК Автозаводского района, выполняющий функции горизбиркома, самая крупная в России — здесь в списки избирателей внесено более 330 тыс. человек. Всего в Тольятти 546 тыс. человек имеют право голоса.
Сегодня жители Автограда, помимо губернатора Самарской области, выбирают и депутатов городской думы по одномандатным округам и партийным спискам. Процедура предполагает заполнение трех бюллетеней. Ручной подсчет в таком случае — дело долгое. Поэтому задолго до дня голосования тольяттинцы обратились в облизбирком с просьбой оснастить максимальное количество участков комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).
Облизбирком просьбу удовлетворил — из 240 участков электронные урны были установлены на 238-ми. Для сравнения: на выборах президента России в Автограде для подсчета голосов применялось 102 комплекса.
"Теперь весь город автоматизирован. В Тольятти проходят самые высокотехнологичные выборы в истории", — констатирует глава ТИК Автозаводского района Алексей Миронов.
В УИК № 6141 электронные урны установили впервые. Тольяттинцы довольны.
"Это удобно и быстро, — делится Виктор Болкансков. — Но самое главное, исключает возможность что-то изменить, подтасовать. Технике нужно доверять".
"Не имеет значения, опускать бюллетень в урну или пропускать через КОИБ. Нужно просто прийти и сделать свой выбор, повлиять на то, чтобы в стране все было благополучно", — говорит Мария Большакова.
Такого же мнения придерживаются Алексей и Кристина Федорины. У них пятеро детей, и на участок № 6133 они пришли всей семьей. Супруги выбирали не просто губернатора и депутатов.
"Мы выбирали будущее своих детей", — говорит Алексей. "Для нас не прийти было бы безответственно", — соглашается Кристина.
На этом же участке свой гражданский долг исполнил глава Тольятти Сергей Анташев. "Выборы — это всегда праздник, поэтому нужно прийти и проголосовать. Я считаю, мы заслуживаем, чтобы с нашим выбором считались", — подчеркнул Сергей Анташев.
Последние комментарии
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...