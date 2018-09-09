Самарская избирательница: "Я надеюсь, что все жители нашего двора сегодня тоже придут голосовать"

В воскресенье, 9 сентября, в регионе проходят досрочные выборы губернатора области и довыборы в Государственную думу РФ. Самарчанка Анастасия, хоть и находится в декретном отпуске и уже совсем скоро станет мамой во второй раз, пришла проголосовать на свой избирательный участок в санатории "Можайский".

Анастасия рассказала, что всегда ходит на выборы: "Помню еще из школьного курса правоведения: если из-за низкой явки выборы объявляются несостоявшимися, то через некоторое время их проводят повторно. А это дополнительные средства из бюджета, которые можно было бы потратить на что-то другое. Поэтому, я всегда хожу на выборы, чтобы явка была как можно выше. Такая моя гражданская позиция".

Также Анастасия приняла участие в голосовании за благоустройство дворовых территорий. Ее семья проживает в ЖК "Лесная поляна".

Как рассказала избирательница, в состав жилого комплекса входит порядка 20 домов, в которых проживает больше тысячи человек: "У нас там две площадки. Я проголосовала за ту, которая больше по площади. Надеюсь, что все жители нашего двора сегодня тоже придут голосовать, потому что мы много об этом говорили, обсуждали варианты. Надеемся получить средства на благоустройство площадки".