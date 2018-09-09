16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
18-летняя избирательница: "Каждому, кто живет в России, нужно голосовать — это гражданский долг" Галина Баранова: "Занимая активную жизненную позицию, нельзя игнорировать выборы" Самарская избирательница: "Я надеюсь, что все жители нашего двора сегодня тоже придут голосовать" Геннадий Котельников: "Студенты СамГМУ голосуют очень активно" В ситуационном центре продолжается работа с замечаниями наблюдателей и избирателей

Выборы Власть и политика

Самарская избирательница: "Я надеюсь, что все жители нашего двора сегодня тоже придут голосовать"

САМАРА. 9 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 51
Версия для печати

В воскресенье, 9 сентября, в регионе проходят досрочные выборы губернатора области и довыборы в Государственную думу РФ. Самарчанка Анастасия, хоть и находится в декретном отпуске и уже совсем скоро станет мамой во второй раз, пришла проголосовать на свой избирательный участок в санатории "Можайский".

Анастасия рассказала, что всегда ходит на выборы: "Помню еще из школьного курса правоведения: если из-за низкой явки выборы объявляются несостоявшимися, то через некоторое время их проводят повторно. А это дополнительные средства из бюджета, которые можно было бы потратить на что-то другое. Поэтому, я всегда хожу на выборы, чтобы явка была как можно выше. Такая моя гражданская позиция".

Также Анастасия приняла участие в голосовании за благоустройство дворовых территорий. Ее семья проживает в ЖК "Лесная поляна".

Как рассказала избирательница, в состав жилого комплекса входит порядка 20 домов, в которых проживает больше тысячи человек: "У нас там две площадки. Я проголосовала за ту, которая больше по площади. Надеюсь, что все жители нашего двора сегодня тоже придут голосовать, потому что мы много об этом говорили, обсуждали варианты. Надеемся получить средства на благоустройство площадки".

Гид потребителя

Последние комментарии

Аркадий Соларев 23 марта 2018 11:12 Олег Матвейчев: "В Самарской области снизились протестные настроения"

Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"

Олег Залялов 18 марта 2018 13:49 Самарцы делятся в соцсетях своими впечатлениями с избирательных участков

весенний?

михаил вдовин 08 августа 2015 04:24 Владимиру Сюсину отказали в регистрации в качестве кандидата на выборы

А ты не воруй!

Ян Ли 15 сентября 2014 06:46 Михаил Матвеев: "Я не сомневаюсь в победе Николая Ивановича"

Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.

Александр Малышев 14 сентября 2014 20:00 Дмитрий Азаров: "Я уверен, что большинство самарцев исполнят свой гражданский долг"

Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...

Фото на сайте

На выборах работают представители Молодежной избирательной комиссии Самарской области

На выборах работают представители Молодежной избирательной комиссии Самарской области

Позицию самарских общественников услышало руководство ЦИК РФ

Позицию самарских общественников услышало руководство ЦИК РФ

КПРФ получила первую строчку в избирательном бюллетене на выборах в губернскую думу

КПРФ получила первую строчку в избирательном бюллетене на выборах в губернскую думу

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30