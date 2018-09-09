Дмитрий Орлов: В ходе предвыборной кампании шли серьезные дискуссии о развитии региона

В воскресенье, 9 сентября, в регионе проходят выборы губернатора Самарской области. Политолог Дмитрий Орлов рассказал Волга Ньюс о своих впечатлениях от предвыборной кампании в регионе.
По мнению политолога, кампания в Самарской области была не простой по конфигурации: "Очевидно, что конкурентная борьба была достаточно заметной. При этом очевидно, что выборы легитимные, что они шли в рамках местной повестки".
Дмитрий Орлов особо отметил, что и действия властей, и действия избирательных комиссий на этих выборах существенно отличались от предшествующего периода как раз стремлением обеспечить законность и легитимность выборов.
"Врио губернатора провел достаточно динамичную, охватывающую различные группы населения кампанию, — считает эксперт. — Логика развития, которую он транслировал, была востребована, причем как на относительно благополучных территориях региона, как в той же Самаре, так и на относительно неблагополучных, как, например, в Тольятти".
Дмитрий Орлов отметил и традиционно значительную роль оппозиционных партий, прежде всего Коммунистической партии: "Значительная часть населения реагировала на те послания, которые транслировала КПРФ".
Политолог обратил внимание и на то, что в ходе различных сессий, круглых столов, которые проходили в регионе, реально обсуждалась повестка дня, шли серьезные дискуссии о развитии региона.
"И эта была не просто популистская трансляция лозунгов, — подчеркнул Дмитрий Орлов. — Врио губернатора удалось вовлечь очень многих людей в обсуждение путей развития региона — представителей элит, экспертного сообщества, а также политических деятелей, в том числе оппозицию. Это показывает, что, с одной стороны, обсуждение было содержательным, с другой стороны — высокий уровень уважения к главе региона и тем форматам, которые он предлагал и у оппозиции, и у различных независимых экспертных центров".
Последние комментарии
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...