Ольга Гальцова: "Я направила письмо в ЦИК РФ о возврате досрочного голосования"

Подготовка к выборной кампании проходила с учетом мнения уполномоченного по правам человека. Об этом сообщила омбудсмен региона Ольга Гальцова. 9 сентября в единый день голосования она посетила региональную избирательную комиссию.

"В этом году в регионе проходит масштабная избирательная кампания. Как уполномоченный я нацелила свою работу на то, чтобы выяснить в каких условиях граждане реализуют свое избирательное право", — сказала Гальцова.

В течение двух недель специалисты аппарата УПЧ мониторили ситуацию на участках, отслеживали подготовку помещений для голосования, организацию голосованию на дому и т. д.

"В общем и целом работа была проведена качественно, но замечания все же есть. Так, на ряде участков были неудобно расположены урны для голосования. Кроме того, был затруднен подъезд к ряду участков из-за качества дорожного покрытия. Радует, что все наши сигналы были отработаны", — говорит омбудсмен.

Также Гальцова высказалась за возврат досрочного голосования на выборах главы региона. Напомним, в этом году досрочное голосование на выборах губернатора было отменено. Вместо него действует голосование по месту нахождения.

"К нам поступило много обращений от людей, которые отсутствуют 9 сентября в регионе, а значит не смогут проголосовать за губернатора. Мы выступаем за то, чтобы вернуть досрочное голосование. Соответствующие письма я направила федеральному уполномоченному и главе ЦИК РФ", - рассказала Гальцова.

Омбусмен отметила, что для избежания фальсификаций необходимо ужесточить процедуру "досрочки" и давать право такого голосования только по веским причинам. Также она обратила внимание организаторов выборов на доступность участков для маломобильных граждан. По словам Ольги Гальцовой, большая часть УИКов по этой причине находится на первых этажах.