Ольга Гальцова: "Я направила письмо в ЦИК РФ о возврате досрочного голосования"

Подготовка к выборной кампании проходила с учетом мнения уполномоченного по правам человека. Об этом сообщила омбудсмен региона Ольга Гальцова. 9 сентября в единый день голосования она посетила региональную избирательную комиссию.
"В этом году в регионе проходит масштабная избирательная кампания. Как уполномоченный я нацелила свою работу на то, чтобы выяснить в каких условиях граждане реализуют свое избирательное право", — сказала Гальцова.
В течение двух недель специалисты аппарата УПЧ мониторили ситуацию на участках, отслеживали подготовку помещений для голосования, организацию голосованию на дому и т. д.
"В общем и целом работа была проведена качественно, но замечания все же есть. Так, на ряде участков были неудобно расположены урны для голосования. Кроме того, был затруднен подъезд к ряду участков из-за качества дорожного покрытия. Радует, что все наши сигналы были отработаны", — говорит омбудсмен.
Также Гальцова высказалась за возврат досрочного голосования на выборах главы региона. Напомним, в этом году досрочное голосование на выборах губернатора было отменено. Вместо него действует голосование по месту нахождения.
"К нам поступило много обращений от людей, которые отсутствуют 9 сентября в регионе, а значит не смогут проголосовать за губернатора. Мы выступаем за то, чтобы вернуть досрочное голосование. Соответствующие письма я направила федеральному уполномоченному и главе ЦИК РФ", - рассказала Гальцова.
Омбусмен отметила, что для избежания фальсификаций необходимо ужесточить процедуру "досрочки" и давать право такого голосования только по веским причинам. Также она обратила внимание организаторов выборов на доступность участков для маломобильных граждан. По словам Ольги Гальцовой, большая часть УИКов по этой причине находится на первых этажах.
Последние комментарии
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...