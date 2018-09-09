Педагог Гаврилов: "Даже мысли не было не ходить на выборы"

Педагог из самарской школы № 41 Валентин Гаврилов день голосования 9 сентября проводит в родном учебном заведении, координируя различные спортивные соревнования.

"Мой избирательный участок находится в Самарском районе, там я голосовал многие годы. Но на этот раз пришлось взять открепительное удостоверение и проголосовать на избирательном участке, расположенном в школе, где я работаю. Даже мысли не было не ходить на выборы. Мне небезразлично происходящее как в стране, так и в родном городе", - заявил учитель.

С педагогом солидарен и пенсионер Геннадий Спиридонов: "Сегодня мы выбираем будущее нашей губернии, а каждый человек голосует за свое будущее. Поэтому люди не должны игнорировать поход на избирательные участки. Надо использовать шанс для того, чтобы постараться сделать свою жизнь лучше".