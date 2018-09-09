Педагог Гаврилов: "Даже мысли не было не ходить на выборы"

Педагог из самарской школы № 41 Валентин Гаврилов день голосования 9 сентября проводит в родном учебном заведении, координируя различные спортивные соревнования.
"Мой избирательный участок находится в Самарском районе, там я голосовал многие годы. Но на этот раз пришлось взять открепительное удостоверение и проголосовать на избирательном участке, расположенном в школе, где я работаю. Даже мысли не было не ходить на выборы. Мне небезразлично происходящее как в стране, так и в родном городе", - заявил учитель.
С педагогом солидарен и пенсионер Геннадий Спиридонов: "Сегодня мы выбираем будущее нашей губернии, а каждый человек голосует за свое будущее. Поэтому люди не должны игнорировать поход на избирательные участки. Надо использовать шанс для того, чтобы постараться сделать свою жизнь лучше".
Последние комментарии
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...