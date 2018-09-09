В Чапаевске проголосовал самый возрастной избиратель области

В воскресенье, 9 сентября, в регионе проводят выборы губернатора области и депутата госдумы по 158 округу. Среди избирателей 105-летний житель Чапаевска Алексей Каленов, который проголосовал в Чапаевском пансионате для ветеранов.

Самым молодым избирателем стала тольяттинка Кристина Соловьева. 9 сентября ей исполнилось 18 лет.