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Выборы Власть и политика

Избирательные участки в Самарской области закроются в 20:00

САМАРА. 9 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 9 сентября, проходит единый день голосования.

Избирательные участки в Самарской области закроются в 20:00 Избирательные участки в Самарской области закроются в 20:00
Фото: Юлия Рубцова

Жители Самарской области выбирают губернатора, в Тольятти и Сызрани, в муниципальных районах, городских и сельских поселениях выбирают также депутатов представительных органов.

По одномандатному избирательному округу № 158 выберут депутата Государственной думы. Напомним, в округ №158 входят: Железнодорожный, Куйбышевский, Ленинский, Октябрьский и Самарский районы городского округа Самара, городской округ Новокуйбышевск, муниципальные районы Алексеевский, Большеглушицкий, Большечерниговский и Нефтегорский, а также часть муниципального района Волжский (сельские поселения Верхняя Подстепновка, Воскресенка, Дубовый Умет, Курумоч, Подъем-Михайловка, Рождествено, Сухая Вязовка).

Чтобы принять участие в голосовании необходимо прийти на свой избирательный участок с паспортом. Чтобы узнать, где он находится можно воспользоваться специальным онлайн-сервисом ЦИК РФ.

Напомним, избирательные участки закроются меньше чем через два часа - в 20:00

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