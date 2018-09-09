В воскресенье, 9 сентября, проходит единый день голосования.

Избирательные участки в Самарской области закроются в 20:00

Жители Самарской области выбирают губернатора, в Тольятти и Сызрани, в муниципальных районах, городских и сельских поселениях выбирают также депутатов представительных органов.

По одномандатному избирательному округу № 158 выберут депутата Государственной думы. Напомним, в округ №158 входят: Железнодорожный, Куйбышевский, Ленинский, Октябрьский и Самарский районы городского округа Самара, городской округ Новокуйбышевск, муниципальные районы Алексеевский, Большеглушицкий, Большечерниговский и Нефтегорский, а также часть муниципального района Волжский (сельские поселения Верхняя Подстепновка, Воскресенка, Дубовый Умет, Курумоч, Подъем-Михайловка, Рождествено, Сухая Вязовка).

Чтобы принять участие в голосовании необходимо прийти на свой избирательный участок с паспортом. Чтобы узнать, где он находится можно воспользоваться специальным онлайн-сервисом ЦИК РФ.

Напомним, избирательные участки закроются меньше чем через два часа - в 20:00