Избирательные участки в Самарской области закроются в 20:00

В воскресенье, 9 сентября, проходит единый день голосования.
Жители Самарской области выбирают губернатора, в Тольятти и Сызрани, в муниципальных районах, городских и сельских поселениях выбирают также депутатов представительных органов.
По одномандатному избирательному округу № 158 выберут депутата Государственной думы. Напомним, в округ №158 входят: Железнодорожный, Куйбышевский, Ленинский, Октябрьский и Самарский районы городского округа Самара, городской округ Новокуйбышевск, муниципальные районы Алексеевский, Большеглушицкий, Большечерниговский и Нефтегорский, а также часть муниципального района Волжский (сельские поселения Верхняя Подстепновка, Воскресенка, Дубовый Умет, Курумоч, Подъем-Михайловка, Рождествено, Сухая Вязовка).
Чтобы принять участие в голосовании необходимо прийти на свой избирательный участок с паспортом. Чтобы узнать, где он находится можно воспользоваться специальным онлайн-сервисом ЦИК РФ.
Напомним, избирательные участки закроются меньше чем через два часа - в 20:00
Последние комментарии
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...