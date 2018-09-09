В тольяттинской школе № 88 работает сразу семь УИКов

В тольяттинской школе № 88 работает сразу семь избирательных участков — это рекорд по Самарской области, сообщает guberniatv.ru.

К этим участкам приписано 17 тыс. избирателей, в них работают около 100 членов избиркомов.

УИКи расположены в отдельных помещениях, каждое из которых оборудовано комплексом обработки избирательных бюллетеней и видеокамерами.