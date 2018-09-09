Владимир Звоновский: "Эти выборы, несомненно, более открытые и чистые, чем выборы 2014 года"

В воскресенье, 9 сентября, в Самарской области прошли выборы губернатора и депутата Госдумы от 158 округа. По мнению доктора социологии Владимира Звоновского, жители региона продемонстрировали достойную явку, а избирательный процесс проходил заметно "чище", чем предыдущие выборы губернатора.

"Эти выборы, несомненно, более открытые и чистые, чем выборы 2014 года. И явка избирателей около 50% — это нормальная явка, вполне достойный результат. Конечно, на президентских выборах она была выше, но если сравнивать с выборами в Госдуму… Я думаю, нам пора привыкать к этому уровню явки избирателей на региональных выборах", — комментирует эксперт.

Он считает, что на уровне явки негативно сказались хорошая погода и перенос избирательных участков с привычных мест: часть избирателей просто не дошли до места голосования.

"Я думаю, что продление времени работы избирательных участков до 22:00 вряд ли бы здесь что-то изменило. Досрочное голосование, возможно, могло бы дать некоторое увеличение явки. Но, с другой стороны, именно отмена досрочного голосования делает в глазах избирателей эти выборы более честными, открытыми и в конечном счете легитимными", — отметил Владимир Звоновский.