Владимир Звоновский: "Эти выборы, несомненно, более открытые и чистые, чем выборы 2014 года"

В воскресенье, 9 сентября, в Самарской области прошли выборы губернатора и депутата Госдумы от 158 округа. По мнению доктора социологии Владимира Звоновского, жители региона продемонстрировали достойную явку, а избирательный процесс проходил заметно "чище", чем предыдущие выборы губернатора.
"Эти выборы, несомненно, более открытые и чистые, чем выборы 2014 года. И явка избирателей около 50% — это нормальная явка, вполне достойный результат. Конечно, на президентских выборах она была выше, но если сравнивать с выборами в Госдуму… Я думаю, нам пора привыкать к этому уровню явки избирателей на региональных выборах", — комментирует эксперт.
Он считает, что на уровне явки негативно сказались хорошая погода и перенос избирательных участков с привычных мест: часть избирателей просто не дошли до места голосования.
"Я думаю, что продление времени работы избирательных участков до 22:00 вряд ли бы здесь что-то изменило. Досрочное голосование, возможно, могло бы дать некоторое увеличение явки. Но, с другой стороны, именно отмена досрочного голосования делает в глазах избирателей эти выборы более честными, открытыми и в конечном счете легитимными", — отметил Владимир Звоновский.
Последние комментарии
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...