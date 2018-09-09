Продолжается работа временных пунктов для голосования на предприятиях непрерывного цикла

Сотрудники предприятий, у которых воскресенье, единый день голосования, совпал с рабочим днем, могут проголосовать по месту работы. Для этого на предприятиях непрерывного цикла организованы временные избирательные пункты.

Один из таких пунктов работает на АО "Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод". Как и все остальные избирательные участки в области, он открыт с 8 до 20 часов.

"Очень удобно, потому что мы хотим проявить свою активную жизненную позицию и не отходя от рабочего места нам предоставляют такую возможность. Все организовано очень удачно, мы могли на участке и открепиться, и прикрепиться, очень удобно на рабочем месте, без отрыва. Я нахожусь недалеко от проходной — у нас лаборатория здесь рядышком", - говорит Светлана Верейкина, машинист моторных испытаний топлив лаборатории № 2.

"Наш участок организован для заводчан, работающих по своему графику: те, кто сегодня работают с 8:00 до 20:00, имеют возможность проголосовать именно у нас, так как на своих участках они это сделать просто бы не успели. Поэтому мы подготовили все для того, чтобы им было удобно. У нас здесь может проголосовать 371 человек. Список составлялся по заявлениям о включении в список избирателей по месту нахождения. Ребята, у которых технологический перерыв в работе или обеденный перерыв, приходят сюда и голосуют", — рассказала Людмила Захарова, председатель участковой избирательной комиссии №1953.

Территория завода достаточно большая, поэтому те, кто находится рядом с временным избирательным пунктом, приходят пешком. Те, у кого рабочее место подальше, могут воспользоваться рейсовым автобусом, который ездит по территории предприятия.