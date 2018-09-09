Ирина Цветкова: "Мне было интересно следить за ходом избирательной кампании"

В Самарской области завершается работа и ситуационного центра по контролю за ходом голосования на выборах губернатора Самарской области и депутата Госдумы РФ по 158 округу. Его работу оценила председатель регионального отделения Союза журналистов Ирина Цветкова.

"Областной избирком работает очень четко — и с журналистами, и с наблюдателями. Эта работа приносит свои плоды, — отметила Ирина Цветкова. — Эти выборы прошли спокойно, без грязи. Я считаю, что это были достойные выборы, такие, какими они и должны быть. Ситуационный центр этому очень поспособствовал. Весь день, где бы не находилась, включала и смотрела трансляцию из центра. Мне было интересно следить за ходом избирательной кампании, слушать, что думают те или иные жители губернии, кандидаты, наблюдатели. Здорово, что есть такой центр".