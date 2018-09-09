Ирина Цветкова: "Мне было интересно следить за ходом избирательной кампании"

В Самарской области завершается работа и ситуационного центра по контролю за ходом голосования на выборах губернатора Самарской области и депутата Госдумы РФ по 158 округу. Его работу оценила председатель регионального отделения Союза журналистов Ирина Цветкова.
"Областной избирком работает очень четко — и с журналистами, и с наблюдателями. Эта работа приносит свои плоды, — отметила Ирина Цветкова. — Эти выборы прошли спокойно, без грязи. Я считаю, что это были достойные выборы, такие, какими они и должны быть. Ситуационный центр этому очень поспособствовал. Весь день, где бы не находилась, включала и смотрела трансляцию из центра. Мне было интересно следить за ходом избирательной кампании, слушать, что думают те или иные жители губернии, кандидаты, наблюдатели. Здорово, что есть такой центр".
Последние комментарии
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...