В регионе закрылись избирательные участки

В регионе завершилась избирательная кампания. Ровно в 20:00 на территории Самарской области закрылись все избирательные участки.

По словам главы областного избиркома Вадима Михеева, за все время избирательной кампании в избирком поступило 12 обращений, при этом серьезных нарушений не выявлено.