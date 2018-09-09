Константин Калачев: "Явка в Самарской области выглядит убедительно"

Федеральные эксперты оценивают ход избирательной кампании в регионе. Напомним, на 18:00 явка на выборах губернатора составила 40,26%.
"Явка в регионе выглядит серьезно и убедительно, — считает политический консультант Константин Калачев. — Когда явка слишком высока, возникают вопросы об использовании административного ресурса. Если явка низкая, это говорит об апатии и высоких протестных настроениях в обществе. Среднее же значение выглядит наиболее объективным и естественным".
Последние комментарии
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...