Константин Калачев: "Явка в Самарской области выглядит убедительно"

Федеральные эксперты оценивают ход избирательной кампании в регионе. Напомним, на 18:00 явка на выборах губернатора составила 40,26%.

"Явка в регионе выглядит серьезно и убедительно, — считает политический консультант Константин Калачев. — Когда явка слишком высока, возникают вопросы об использовании административного ресурса. Если явка низкая, это говорит об апатии и высоких протестных настроениях в обществе. Среднее же значение выглядит наиболее объективным и естественным".