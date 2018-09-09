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Выборы Власть и политика

Константин Калачев: "Явка в Самарской области выглядит убедительно"

САМАРА. 9 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Федеральные эксперты оценивают ход избирательной кампании в регионе. Напомним, на 18:00 явка на выборах губернатора составила 40,26%.

"Явка в регионе выглядит серьезно и убедительно, — считает политический консультант Константин Калачев. — Когда явка слишком высока, возникают вопросы об использовании административного ресурса. Если явка низкая, это говорит об апатии и высоких протестных настроениях в обществе. Среднее же значение выглядит наиболее объективным и естественным".

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