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Выборы Власть и политика

Облизбирком обработал 14,36% протоколов, у Дмитрия Азарова 77,5% голосов

САМАРА. 9 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Избирком Самарской области обработал 14,36% протоколов участковых избирательных комиссий по выборам губернатора. Об этом в эфире телеканала "Россия 24. Самара" рассказал заместитель председателя облизбиркома Алексей Солдатов.

По количеству полученных голосов лидирует Дмитрий Азаров - 77,5%. На втором месте Алексей Лескин - 8,5%. На третьем - Александр Степанов с 4,5%.

По выборам депутата Госдумы по 158 округу пока обработано лишь порядка 1,5% протоколов.

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