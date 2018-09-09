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Выборы Власть и политика

После обработки 42% протоколов Дмитрий Азаров набирает 76,5%

САМАРА. 9 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области продолжается подведение итогов единого дня голосования. На данный момент в систему ГАС "Выборы" введено почти 42% протоколов участковых избирательных комиссий по выборам губернатора. Об этом в эфире телеканала "Россия 24. Самара" сообщил заместитель председателя облизбиркома Алексей Солдатов.

После обработки 42% протоколов Дмитрий Азаров набирает 76,5% После обработки 42% протоколов Дмитрий Азаров набирает 76,5%
Фото: Юлия Рубцова

76,5% из обработанных голосов избирателей получил Дмитрий Азаров, почти 9% - Алексей Лескин, 5% - Александр Степанов.

На довыборах в Госдуму по 158 округу обработано 20% протоколов. Пока 55,5% набирает Александр Хинштейн, на втором месте Михаил Абдалкин с 15,5%.

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