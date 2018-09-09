После обработки 42% протоколов Дмитрий Азаров набирает 76,5%

В Самарской области продолжается подведение итогов единого дня голосования. На данный момент в систему ГАС "Выборы" введено почти 42% протоколов участковых избирательных комиссий по выборам губернатора. Об этом в эфире телеканала "Россия 24. Самара" сообщил заместитель председателя облизбиркома Алексей Солдатов.

76,5% из обработанных голосов избирателей получил Дмитрий Азаров, почти 9% - Алексей Лескин, 5% - Александр Степанов. На довыборах в Госдуму по 158 округу обработано 20% протоколов. Пока 55,5% набирает Александр Хинштейн, на втором месте Михаил Абдалкин с 15,5%.