Дмитрий Азаров набрал более 72% голосов при явке 48%

В понедельник, 10 сентября, председатель Избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев озвучил предварительные итоги выборов губернатора региона и депутата Госдумы по округу №158.
По данным облизбиркома, на утро 10 сентября было обработано 99,66% протоколов участковых избирательных комиссий по итогам голосования на выборах губернатора. Явка в целом по региону составила 48,05%. В лидерах оказался Хворостянский район области, где проголосовали 99,24% жителей.
Больше всего голосов избиратели отдали кандидату от "Единой России" Дмитрию Азарову - более 72%. За кандидата от КПРФ Алексея Лескина проголосовали 9,99% избирателей, Александра Степанова (ЛДПР) - 5,72%, Виталия Кирсанова ("Коммунисты России") - 4,03%, Михаила Маряхина ("Справедливая Россия") - 2,61%, Галину Баранову ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") - 2,56%.
По выборам депутата Госдумы по округу №158 обработано 100% протоколов. Явка составила 44,05%. Больше всего голосов набрал кандидат от "Единой России" Александр Хинштейн - 56,98%. На втором месте кандидат от КПРФ Михаил Абдалкин - 14,46%, за ним следуют Вадим Байков ("Коммунисты России") - 7,04%, Роман Синельников (ЛДПР) - 6,45%, Александр Гусев ("Справедливая Россия") - 6,04% и Игорь Ермоленко ("Яблоко") - 3,27%.
Последние комментарии
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...