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Дмитрий Азаров набрал более 72% голосов при явке 48% Александр Хинштейн набирает более 56% голосов после обработки 98,29% протоколов УИКов Алексей Лескин: "Избирательная кампания прошла в рамках правового поля" После обработки 42% протоколов Дмитрий Азаров набирает 76,5% Облизбирком обработал 14,36% протоколов, у Дмитрия Азарова 77,5% голосов

Выборы Власть и политика

Дмитрий Азаров набрал более 72% голосов при явке 48%

САМАРА. 10 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 10 сентября, председатель Избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев озвучил предварительные итоги выборов губернатора региона и депутата Госдумы по округу №158.

Дмитрий Азаров набрал более 72% голосов при явке 48% Дмитрий Азаров набрал более 72% голосов при явке 48%
Фото: Андрей Савельев

По данным облизбиркома, на утро 10 сентября было обработано 99,66% протоколов участковых избирательных комиссий по итогам голосования на выборах губернатора. Явка в целом по региону составила 48,05%. В лидерах оказался Хворостянский район области, где проголосовали 99,24% жителей.

Больше всего голосов избиратели отдали кандидату от "Единой России" Дмитрию Азарову - более 72%. За кандидата от КПРФ Алексея Лескина проголосовали 9,99% избирателей, Александра Степанова (ЛДПР) - 5,72%, Виталия Кирсанова ("Коммунисты России") - 4,03%, Михаила Маряхина ("Справедливая Россия") - 2,61%, Галину Баранову ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") - 2,56%.

По выборам депутата Госдумы по округу №158 обработано 100% протоколов. Явка составила 44,05%. Больше всего голосов набрал кандидат от "Единой России" Александр Хинштейн - 56,98%. На втором месте кандидат от КПРФ Михаил Абдалкин - 14,46%, за ним следуют Вадим Байков ("Коммунисты России") - 7,04%, Роман Синельников (ЛДПР) - 6,45%, Александр Гусев ("Справедливая Россия") - 6,04% и Игорь Ермоленко ("Яблоко") - 3,27%.

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