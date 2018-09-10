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Происшествия

Военнослужащий из Рощинского попал в больницу с огнестрельным ранением головы

САМАРА. 10 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Рано утром 8 сентября из поселка Рощинский в больницу доставили двух молодых людей с непроникающими огнестрельными ранениями головы. Один из них является военнослужащим, личность второго пока достоверно не установлена.

По данным источника в правоохранительных органах, травмы молодые люди получили в районе шести или половины седьмого утра 8 сентября около общежития в Рощинском в результате конфликта с неизвестным.

Силовики пытаются установить все обстоятельства произошедшего и найти участников конфликта, уголовное дело пока не возбуждено.

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