Военнослужащий из Рощинского попал в больницу с огнестрельным ранением головы

Рано утром 8 сентября из поселка Рощинский в больницу доставили двух молодых людей с непроникающими огнестрельными ранениями головы. Один из них является военнослужащим, личность второго пока достоверно не установлена.

По данным источника в правоохранительных органах, травмы молодые люди получили в районе шести или половины седьмого утра 8 сентября около общежития в Рощинском в результате конфликта с неизвестным.

Силовики пытаются установить все обстоятельства произошедшего и найти участников конфликта, уголовное дело пока не возбуждено.