Военнослужащий из Рощинского попал в больницу с огнестрельным ранением головы

Рано утром 8 сентября из поселка Рощинский в больницу доставили двух молодых людей с непроникающими огнестрельными ранениями головы. Один из них является военнослужащим, личность второго пока достоверно не установлена.
По данным источника в правоохранительных органах, травмы молодые люди получили в районе шести или половины седьмого утра 8 сентября около общежития в Рощинском в результате конфликта с неизвестным.
Силовики пытаются установить все обстоятельства произошедшего и найти участников конфликта, уголовное дело пока не возбуждено.
Последние комментарии
Ну да. В больницу обратился и скончался. Молодой парень совсем. Может его не лечили там вовсе?! Сам домой вернулся значит все не так плохо было. Но не доказать ведь если и была допущенка врачебной ошибка проще парня лет на 15 закрыть. Он ударил - это да! Накажете. Но разве он убивал? Ещё большой вопрос что по дороге домой случилось он же тоже был не трезвый .
Неужели так важна пенсия? 4/5 страны выще без оной оставили. А в 52 года как то стрёмно мужику на пенсию выходить. А уж каких-то болезней по определению быть не должно, коммисовать должны
Гудованный хочет соскочить со взятки. Службой я не торгую, просто мелкий мошенник...
нужен народный мститель с дубиной и дробовиком Панкор Джекхаммер =)
ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже