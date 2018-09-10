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Экономическая политика Экономика и бизнес

В Ставропольском районе зарегистрировано более 30 промышленных предприятий

ТОЛЬЯТТИ. 10 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Ставропольском районе зарегистрировано более 30 промышленных предприятий, сообщает сайт областного минпрома.

В администрации муниципального района состоялось совещание на тему "Меры государственной поддержки промышленных предприятий" с участием представителей министерства промышленности и технологий Самарской области, администрации Ставропольского района, руководителей предприятий района.

Заместитель министра промышленности и технологий Самарской области — руководитель департамента машиностроительного комплекса Олег Жадаев отметил, что Ставропольский район должен стать одной из точек экономического роста Самарско-Тольяттинской агломерации и губернии в целом.

"Глава региона Дмитрий Игоревич Азаров поставил задачу создания условий для комплексного развития территорий Самарской области, максимального использования их промышленного потенциала, трудовых ресурсов, транспортной инфраструктуры и выгод географического расположения", — подчеркнул Олег Жадаев.

В Ставропольском районе зарегистрировано более 30 промышленных предприятий. Коме того, на территории района также располагаются АО "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Тольятти" и частный индустриальный парк "Ставропольский". Консультант машиностроительного комплекса областного минпрома Анна Клентак рассказала представителям организаций о существующих мерах государственной поддержки. Они делятся на три вида:

  • предоставление льготного целевого займа из Фонда развития промышленности;
  • предоставление государственных субсилий Минпромторгом РФ;
  • предоставление государственных субсидий АО "Российский экспортный центр".

По словам Анны Клентак, с 2015 г. мерами господдержки воспользовались 46 промышленных предприятий губернии. Региональные компании смогли привлечь из федерального бюджета около 3,5 млрд рублей.О стратегии социально-экономического развития Ставропольского района на период до 2030 г. рассказала и. о. замглавы района по финансам, экономике и инвестициям Лариса Уткина. В своем выступлении она подчеркнула, что документ обязательно будет учитывать основные направления программ развития ведущих промышленных предприятий района.

Подводя итоги, и. о. главы района Михаил Шевчук отметил, что подобные совещания с министерством целесообразно проводить регулярно. Кроме того, он призвал представителей промышленных предприятий района проявлять инициативу и предлагать к совместному обсуждению волнующие их темы.

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