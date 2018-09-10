ВТБ Пенсионный фонд проиндексировал ЕДВ пенсионерам

В сентябре ВТБ Пенсионный фонд проиндексировал своим клиентам размер единовременных выплат накопительной пенсии. Общий объем доплаты составил 13,3 млн рублей.

"В соответствии с законодательством, определенная категория граждан при выходе на пенсию имеет право на получение единовременной выплаты накопительной пенсии. В этом году такое право в нашем фонде имеют более девяти тысяч клиентов", - прокомментировал заместитель генерального директора ВТБ Пенсионный фонд Александр Львов.

По итогам восьми месяцев этого года объем накоплений по обязательному пенсионному страхованию, находящихся под управлением ВТБ Пенсионный фонд, составил более 189 млрд рублей. Количество застрахованных лиц на данный момент превышает 2 млн человек.