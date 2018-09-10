В областной юношеской библиотеке пройдет День Льва Толстого

В Самарской областной юношеской библиотеке (пр. Ленина, 14) 11 сентября, в 13:00, состоится День Льва Толстого (12 +), посвященный 190-летию со дня рождения писателя.

9 сентября исполнилось 190 лет со дня рождения Льва Николаевича Толстого. И юношеская библиотека ждет своих читателей для знакомства с литературой и историей жизни на Самарской земле этого гениального писателя. Все желающие смогут не только почитать произведения Льва Николаевича, но и увидеть его образ через призму работ известных художников Ивана Крамского, Ильи Репина, Михаила Нестерова, Николая Ге, познакомиться с документальной видеохроникой, запечатлевшей кадры из реальной жизни писателя.

В программе — изо-экскурс "Толстой глазами классиков живописи", информационная викторина "Почему Толстой толстел", книжная выставка "А не почитать ли нам Толстого?"