Критик Кристина Матвиенко расскажет о современном театре в Новокуйбышевске

В Новокуйбышевске 22 и 23 сентября в рамках региональной программы "Золотой Маски" пройдут открытые лекции театрального критика Кристины Матвиенко (Москва). Лекции можно послушать бесплатно.

Театральный критик, эксперт "Золотой Маски", куратор Школы современного зрителя и слушателя Электротеатра "Станиславский" Кристина Матвиенко прочитает лекции на тему "Современный российский театр. Основные направления развития. Самые важные имена и спектакли. Поиски актуальных тем и форм, рождение нового театрального языка".

В первой лекции будут представлены теоретические тезисы, лежащие в основании актуального театра и описанные в книгах Эрики Фишер-Лихте, Ханса-Тиса Лемана, Хайнера Геббельса.

Их идеи будут прокомментированы творчеством зарубежных режиссеров — тех, чьи спектакли пришлись на 2000-е годы.

Начало лекции 22 сентября, в 15:00, в Камерном зале "Дворца Культуры" Новокуйбышевска.

Вторая лекция будет посвящена российскому опыту 2000-х годов. Как происходила смена поколений в театре и как они одновременно присутствуют, обогащают или игнорируют друг друга: Лев Додин и Дмитрий Волкострелов, Сергей Женовач и Константин Богомолов. Как менялся текст в театре и как развивалась новая драма. Чем был эксперимент в конце 1990-х и начале 2000-х, каков он сегодня?

Лекция пройдет 23 сентября, в 15:00, в Камерном зале "Дворца Культуры" Новокуйбышевска.

Лекции Кристины Матвиенко станут завершающим событием фестиваля "Золотая Маска" в Новокуйбышевске.