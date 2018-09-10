Критик Кристина Матвиенко расскажет о современном театре в Новокуйбышевске

В Новокуйбышевске 22 и 23 сентября в рамках региональной программы "Золотой Маски" пройдут открытые лекции театрального критика Кристины Матвиенко (Москва). Лекции можно послушать бесплатно.
Театральный критик, эксперт "Золотой Маски", куратор Школы современного зрителя и слушателя Электротеатра "Станиславский" Кристина Матвиенко прочитает лекции на тему "Современный российский театр. Основные направления развития. Самые важные имена и спектакли. Поиски актуальных тем и форм, рождение нового театрального языка".
В первой лекции будут представлены теоретические тезисы, лежащие в основании актуального театра и описанные в книгах Эрики Фишер-Лихте, Ханса-Тиса Лемана, Хайнера Геббельса.
Их идеи будут прокомментированы творчеством зарубежных режиссеров — тех, чьи спектакли пришлись на 2000-е годы.
Начало лекции 22 сентября, в 15:00, в Камерном зале "Дворца Культуры" Новокуйбышевска.
Вторая лекция будет посвящена российскому опыту 2000-х годов. Как происходила смена поколений в театре и как они одновременно присутствуют, обогащают или игнорируют друг друга: Лев Додин и Дмитрий Волкострелов, Сергей Женовач и Константин Богомолов. Как менялся текст в театре и как развивалась новая драма. Чем был эксперимент в конце 1990-х и начале 2000-х, каков он сегодня?
Лекция пройдет 23 сентября, в 15:00, в Камерном зале "Дворца Культуры" Новокуйбышевска.
Лекции Кристины Матвиенко станут завершающим событием фестиваля "Золотая Маска" в Новокуйбышевске.
Последние комментарии
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.
А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?
зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить
Да вообще распоясались! Наши господа артисты!!! Они наверно забыли что зависят от нас зрителей!!!!
Поведение актёра ужасное :(!!! Где уважение к зрителю? Где уважение к городу куда приехал?!