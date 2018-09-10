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Театр Культура

Критик Кристина Матвиенко расскажет о современном театре в Новокуйбышевске

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 10 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Новокуйбышевске 22 и 23 сентября в рамках региональной программы "Золотой Маски" пройдут открытые лекции театрального критика Кристины Матвиенко (Москва). Лекции можно послушать бесплатно.

Театральный критик, эксперт "Золотой Маски", куратор Школы современного зрителя и слушателя Электротеатра "Станиславский" Кристина Матвиенко прочитает лекции на тему "Современный российский театр. Основные направления развития. Самые важные имена и спектакли. Поиски актуальных тем и форм, рождение нового театрального языка".

В первой лекции будут представлены теоретические тезисы, лежащие в основании актуального театра и описанные в книгах Эрики Фишер-Лихте, Ханса-Тиса Лемана, Хайнера Геббельса.
Их идеи будут прокомментированы творчеством зарубежных режиссеров — тех, чьи спектакли пришлись на 2000-е годы.

Начало лекции 22 сентября, в 15:00, в Камерном зале "Дворца Культуры" Новокуйбышевска.

Вторая лекция будет посвящена российскому опыту 2000-х годов. Как происходила смена поколений в театре и как они одновременно присутствуют, обогащают или игнорируют друг друга: Лев Додин и Дмитрий Волкострелов, Сергей Женовач и Константин Богомолов. Как менялся текст в театре и как развивалась новая драма. Чем был эксперимент в конце 1990-х и начале 2000-х, каков он сегодня?

Лекция пройдет 23 сентября, в 15:00, в Камерном зале "Дворца Культуры" Новокуйбышевска.

Лекции Кристины Матвиенко станут завершающим событием фестиваля "Золотая Маска" в Новокуйбышевске.

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Последние комментарии

Vladimir S 21 марта 2018 11:48 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.

Ванька Верещагин 21 марта 2018 10:58 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?

Илья Сердюк 21 марта 2018 10:58 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить

Алексей Гавришин 12 марта 2018 02:57 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Да вообще распоясались! Наши господа артисты!!! Они наверно забыли что зависят от нас зрителей!!!!

Денис Буянов 11 марта 2018 07:59 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Поведение актёра ужасное :(!!! Где уважение к зрителю? Где уважение к городу куда приехал?!

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