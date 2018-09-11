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Дорожное строительство Транспорт и связь

Проект двух этапов строительства моста около Климовки разработает "Институт Стройпроект"

САМАРА. 11 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области подвело итоги торгов на проектирование второго и третьего этапов строительства нового моста через Волгу. Результаты двух аукционов опубликованы на портале госзакупок 11 сентября.

По решению конкурсной комиссии в обоих случаях победителем было признано АО "Институт Стройпроект".

Напомним, изначально на разработку проектной документации III этапа строительства мостового перехода через реку Волгу городского округа Тольятти и выходом на в Шигонском районе планировалось выделить 58 млн рублей, в итоге торгов цена контракта составит 52,2 миллиона. А разработка проекта II этапа строительства в Ставропольском районе в результате торгов подешевела с 66,2 млн рублей до 59,6 миллионов.

Согласно аукционной документации, проекты должны быть готовы к середине августа 2020 года. За это время подрядчик должен провести инженерные изыскания, уточнить границы участка под строительство и определить земли, необходимые для изъятия, составить и согласовать проектную документацию.

Напомним, в начале сентября Федеральное дорожное агентство одобрило концессионный проект Самарской области "Строительство мостового перехода через реку Волгу с обходом городского округа Тольятти и выходом на автомобильную дорогу М-5 "Урал".

Мост станет частью международного транспортного маршрута Европа - Западный Китай. Общая протяженность новой трассы 1-й технической категории составит 97 км, из которых 3,7 км - мостовой переход через реку Волгу в районе с. Климовка.

В настоящее время на проектную документацию первого этапа мостового перехода протяженностью 11,1 км получено положительное заключение Главгосэкспертизы.

Также завершена разработка проекта планировки территории общей протяженностью 97 км, ведется процедура резервирования земельных участков.

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