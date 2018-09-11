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Театр Культура

Спектакль Дениса Бокурадзе открывает новый сезон в Театре наций

МОСКВА. 11 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Театре наций 11 сентября премьерой спектакля Дениса Бокурадзе "Театр чудес" открывается новый сезон 2018/2019.

Режиссера Дениса Бокурадзе московский зритель знает как постоянного участника "Золотой Маски", спектакли новокуйбышевского театра-студии "Грань" неоднократно выигрывали Гран-при Фестиваля театров малых городов и игрались на сцене Театра Наций.

Знакомы московской публике и актеры Юлия Бокурадзе и Сергей Поздняков, также становившиеся лауреатами фестиваля. Так что первую постановку руководителя театра-студии "Грань" в Театре Наций называют логичным продолжением проекта театра, направленного на укрепление связей между российскими регионами.

Для постановки Денис выбрал три интермедии Сервантеса, сквозной темой которых стала любовь.

"Спектакль "Театр чудес" для меня - вторая часть триптиха о любви. Первая, наш "Корабль дураков", была посвящена любви плотской. А Сервантес - это любовь поэтическая, - говорит Денис Бокурадзе. - Вы спросите: "Театр чудес" - а какие там будут чудеса?  - Чудеса будут! Но это чудеса не технические. Я в этом спектакле делаю ставку на актера. Ведь актер - настоящее чудо в театре.
Хочу еще добавить, что когда-то, когда театру "Грань" исполнялось 30 лет, интермедии Сервантеса ставила Эльвира Анатольевна Дульщикова, мой мастер и учитель, много лет руководившая этим театром. Я посвящаю этот спектакль ее памяти".

Первые спектакли в Театре наций пройдут с 11 по 13 сентября. Главные роли сыграют актеры театра-студии "Грань" Юлия Бокурадзе и Сергей Поздняков и московские артисты Елена Горина и Рустам Ахмадеев. Сценографом "Театра чудес" стала художник из Санкт-Петербурга Александра Денисова, костюмы придумали Елена Соловьева и Алиса Якиманская, маски - Алиса Якиманская, композитор - Арсений Плаксин. Свет ставил постоянный соавтор Дениса Бокурадзе Евгений Ганзбург, хореографию - один из основателей  компании современного танца "Диалог Данс" Иван Евстегнеев, режиссер по пантомиме - Леонид Тимцуник.

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Последние комментарии

Vladimir S 21 марта 2018 11:48 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.

Ванька Верещагин 21 марта 2018 10:58 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?

Илья Сердюк 21 марта 2018 10:58 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить

Алексей Гавришин 12 марта 2018 02:57 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Да вообще распоясались! Наши господа артисты!!! Они наверно забыли что зависят от нас зрителей!!!!

Денис Буянов 11 марта 2018 07:59 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Поведение актёра ужасное :(!!! Где уважение к зрителю? Где уважение к городу куда приехал?!

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