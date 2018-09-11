Работу самарских общественных наблюдателей отметили на федеральном уровне

В понедельник, 10 сентября, заместитель руководителя рабочей группы Общественной палаты РФ по мониторингу реализации избирательных прав граждан Максим Григорьев провел пресс-конференцию в ТАСС.

На этом мероприятии Самарская область была поставлена в пример как регион, в котором прошли наиболее честные региональные выборы во всей истории России. Этому способствовал институт общественных наблюдателей.

9 сентября Общественная палата Самарской области направила на избирательные участки наблюдателей в соответствии с принятыми региональным законам, который разрешил присутствовать в каждом УИКе до двух народных контролеров. Тогда как во многих регионах наблюдатели от Общественных палат были направлены на участки по квотам, предоставленным кандидатами и политическими партиями.

На избирательных участках Самарской области "несли вахту" более 750 общественных наблюдателей от ОП. Одновременно работал ситуационный центр, в котором волонтеры следили за ходом голосования с помощью системы видеонаблюдения. Сообщения круглосуточно принимались на общественную "горячую линию" связи с избирателями, организованную совместно областной ОП и Нотариальной палатой Самарской области.

Благодаря работе на УИКах независимых общественных наблюдателей в Самарской области выборы прошли максимально чисто, честно и открыто. "Произошло перенесение высокого уровня прозрачности и законности на выборах с федерального на региональный уровень", - отметил Максим Григорьев.