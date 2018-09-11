Работу самарских общественных наблюдателей отметили на федеральном уровне

В понедельник, 10 сентября, заместитель руководителя рабочей группы Общественной палаты РФ по мониторингу реализации избирательных прав граждан Максим Григорьев провел пресс-конференцию в ТАСС.
На этом мероприятии Самарская область была поставлена в пример как регион, в котором прошли наиболее честные региональные выборы во всей истории России. Этому способствовал институт общественных наблюдателей.
9 сентября Общественная палата Самарской области направила на избирательные участки наблюдателей в соответствии с принятыми региональным законам, который разрешил присутствовать в каждом УИКе до двух народных контролеров. Тогда как во многих регионах наблюдатели от Общественных палат были направлены на участки по квотам, предоставленным кандидатами и политическими партиями.
На избирательных участках Самарской области "несли вахту" более 750 общественных наблюдателей от ОП. Одновременно работал ситуационный центр, в котором волонтеры следили за ходом голосования с помощью системы видеонаблюдения. Сообщения круглосуточно принимались на общественную "горячую линию" связи с избирателями, организованную совместно областной ОП и Нотариальной палатой Самарской области.
Благодаря работе на УИКах независимых общественных наблюдателей в Самарской области выборы прошли максимально чисто, честно и открыто. "Произошло перенесение высокого уровня прозрачности и законности на выборах с федерального на региональный уровень", - отметил Максим Григорьев.
Последние комментарии
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...