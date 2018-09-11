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Россельхозбанк и Российский экспортный центр расширяют сотрудничество

САМАРА. 11 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ходе IV Восточного экономического форума состоялась церемония подписания Соглашения о сотрудничестве между АО "Россельхозбанк" и АО "Российский экспортный центр". Документ, направленный на совместное решение приоритетных задач развития экспорта продукции, произведенной отечественными предприятиями АПК и других секторов экономики, подписали председатель правления РСХБ Борис Листов и генеральный директор РЭЦ Андрей Слепнев.

Соглашение, подписанное на форуме, подтверждает намерения сторон разрабатывать и реализовывать совместные проекты для российских несырьевых экспортеров во исполнение задач, поставленных в указе президента Российской Федерации "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Документ консолидирует различные направления взаимодействия сторон, такие как организация совместных мероприятий для экспортно ориентированных компаний на базе филиальной сети РСХБ, обмен опытом в сфере реализации экспортного потенциала российских производителей, а также консультации по различным вопросам.

"Россельхозбанк активно финансирует экспортные предприятия, в том числе с помощью механизмов льготного кредитования. На текущий момент каждый третий клиент Россельхозбанка на Дальнем Востоке ведет экспортно ориентированную деятельность. Участие в государственной программе субсидирования процентных ставок позволяет РСХБ выдавать кредиты по сниженным ставкам клиентам-экспортерам, их покупателям и банкам-партнерам, финансирующим приобретение российской продукции. Уверен, что сотрудничество с РЭЦ придаст мощный импульс развитию экспортного потенциала страны", - подчеркнул председатель правления АО "Россельхозбанк" Борис Листов.

"Географическое положение Дальнего Востока открывает широкие возможности для экспорта продукции, в том числе сельскохозяйственной, в страны АТР, - отметил генеральный директор Российского экспортного центра Андрей Слепнев. - В прошлом году экспорт АПК из региона составил 2,9 млрд долларов, рост на 8,8%. Мы рассчитываем, что подписанное соглашение позволит увеличить число компаний-экспортеров, предоставит новые возможности уже действующим. Это позитивно скажется на экономике региона и страны в целом".

АО "Россельхозбанк" - основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня служит ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Гид потребителя

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