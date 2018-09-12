Облсуд отменил приговор по делу о крупной партии контрафактных сигарет

В понедельник, 10 сентября, Самарский областной суд отменил решение Сызранского горсуда по делу о крупной партии контрафактных сигарет.

"Пока мы не получили мотивированного определения, я не могу сказать чьи доводы повлекли отмену приговора, ведь его и мы обжаловали, и прокуратура внесла представление", — сообщил изданию адвокат Владимир Филимонов, защищающий интересы одного из осужденных по этому делу — 31-летнего Сергея Ефанова, по приговору суда помещенного в следственный изолятор.

Адвокат в своей апелляционной жалобе указывал на то, что суду первой инстанции правоохранители смогли предъявить в качестве вещественного доказательства только 6 109 ненадлежаще маркированных пачек сигарет. Их суммарная стоимость никак не может "тянуть" на часть 6 статьи 171.1 УК РФ ("Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки"), где говорится об особо крупном размере. Следовательно, и приговор должен быть не столь суровым.

По мнению же полицейских, ненадлежаще оформленной продукции было гораздо больше, просто ее украли со склада ООО "Сельмаш", где хранились вещественные доказательства. За это хищение в марте был осужден некий А. И. Дзись, который "в период времени с 15 мая 2017 г. до 25 мая 2017 г., в вечернее время вступил в преступный сговор с пятью неустановленными лицами и одним несовершеннолетним неустановленным лицом на совершение тайного хищения чужого имущества".

"Указанные лица" подогнали свои автомобили BMW и ВАЗ-2109 к производственной территории ООО "Сельмаш" и, взломав запоры, украли более 72,1 тыс. пачек сигарет с фильтром и 289 пачек сигарет без фильтра, часть из которых маркирована акцизными марками, а часть нет.

Затем воры успешно реализовали украденное, ни денег, ни сигарет у них изъято не было.

Неоднократно судимый Дзись получил полтора года строго режима за причинение ущерба на общую сумму 273,5 тыс. руб., то есть в крупном размере.