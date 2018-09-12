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Суды Происшествия

Облсуд отменил приговор по делу о крупной партии контрафактных сигарет

САМАРА. 12 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 10 сентября, Самарский областной суд отменил решение Сызранского горсуда по делу о крупной партии контрафактных сигарет.

"Пока мы не получили мотивированного определения, я не могу сказать чьи доводы повлекли отмену приговора, ведь его и мы обжаловали, и прокуратура внесла представление", — сообщил изданию адвокат Владимир Филимонов, защищающий интересы одного из осужденных по этому делу — 31-летнего Сергея Ефанова, по приговору суда помещенного в следственный изолятор.

Адвокат в своей апелляционной жалобе указывал на то, что суду первой инстанции правоохранители смогли предъявить в качестве вещественного доказательства только 6 109 ненадлежаще маркированных пачек сигарет. Их суммарная стоимость никак не может "тянуть" на часть 6 статьи 171.1 УК РФ ("Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки"), где говорится об особо крупном размере. Следовательно, и приговор должен быть не столь суровым.

По мнению же полицейских, ненадлежаще оформленной продукции было гораздо больше, просто ее украли со склада ООО "Сельмаш", где хранились вещественные доказательства. За это хищение в марте был осужден некий А. И. Дзись, который "в период времени с 15 мая 2017 г. до 25 мая 2017 г., в вечернее время  вступил в преступный сговор с пятью неустановленными лицами и одним несовершеннолетним неустановленным лицом на совершение тайного хищения чужого имущества".

"Указанные лица" подогнали свои автомобили BMW и ВАЗ-2109 к производственной территории ООО "Сельмаш" и, взломав запоры, украли более 72,1 тыс. пачек сигарет с фильтром и 289 пачек сигарет без фильтра, часть из которых маркирована акцизными марками, а часть нет.

Затем воры успешно реализовали украденное, ни денег, ни сигарет у них изъято не было.

Неоднократно судимый Дзись получил полтора года строго режима за причинение ущерба на общую сумму 273,5 тыс. руб., то есть в крупном размере.

Гид потребителя

Последние комментарии

Hillary Ouatro 22 августа 2018 11:21 Суд удовлетворил иск ФСИН на 2,2 млрд руб. к осужденному за мошенничество Александру Реймеру

Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:31 Облсуду пока не удалось собрать присяжных для рассмотрения дела о заказном убийстве самарского борца Владимира Попова

А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:28 Приговор по делу экс-директора гимназии №1 вынесут 5 сентября

Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!

Evgenii Voychak 29 июля 2018 20:21 Сызранца приговорили к восьми годам колонии за хранение и сбыт наркотиков

ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...

Sergey L 17 июля 2018 08:29 Оправданная в убийстве Екатерина Пузикова подала иск к государству на 10 млн рублей

Бог в помощь.

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