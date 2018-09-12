Аналитики Промсвязьбанка прогнозируют повышение ключевой ставки на 0,25-0,5 п.п.

Уже в сентябре Центральный банк может перейти к ужесточению монетарной политики и начать цикл повышения ключевой ставки. Таков прогноз аналитиков Промсвязьбанка на ближайший месяц. По их мнению, основные риски лежат в области валютного курса и инфляции. С начала года курс рубля девальвировал на 24%, в сентябре продолжилось ослабление рубля, курс не спешит возвращаться к равновесному уровню. В прошлом месяце стало заметно влияние ослабления курса на цены. В августе инфляция достигла 3,1% г/г, оказавшись выше ожиданий. Но по годовому индексу тяжело отследить последние тенденции, особенно при резких изменениях показателя.

"Сезонно сглаженный рост потребительских цен в августе ускорился до 0,5% м/м, — считают аналитики Промсвязьбанка, — это означает, что рост цен в годовом выражении в августе по отношению к июлю составил 6%. По оценкам аналитиков перенос может добавить 3,5-4,5 п.п. к инфляции в течение полугода. Как видно инфляционные процессы развиваются активнее, и в этой ситуации ожидаемо повышение Центральным Банком РФ ключевой ставки на 0,25-0,5 п.п."