В Самаре 16 сентября состоится фестиваль детской книги

В воскресенье, 16 сентября, с 12.00, в Самарском литературном музее пройдет фестиваль детской книги (6 +), сообщила пресс-служба учреждения.
В программе множество мероприятий для детей младшего с среднего возраста. В том числе, мастер-класс по книжной иллюстрации, мастер-класс "Долой слова!", поэтический мастер-класс "Воздух слов", мастер-класс "Акварельные стихи".
Для взрослых: предусмотрены лекция сотрудника Литературного музея Ильи Приданцева "(Не)детский разговор: книги о самом сложном и сокровенном", лекториий от магазина "Сова" — все о лучших книжных новинках для детей и подростков.
Последние комментарии
Замечательный человек! Таких бы поболе.
Прекрасно и замечательно, других слов нет!
Спасибо
А ведь мозг некоторых (скорее, его отсутствие) заставит туловище пойти на эту "лекцию".
Отличный проект! И теперь в нашем городе.