Специалисты ССК раскрасили лето самарцев незабываемыми впечатлениями

Для любого ученика сентябрь традиционно начинается с сочинения на тему "Как я провел лето". Но подводить итог трех жарких месяцев, укладывая яркие летние впечатления в коробочку воспоминаний, впору не только школярам. Тем более что лето-2018 для самарцев стало по-настоящему знаменательным и запоминающимся. Накануне футбольной феерии наш город основательно прихорошился, навел "марафет". Впрочем, чемпионат мира стал хоть и самым значительным, но далеко не единственным летним впечатлением для горожан.

Лето без забот

Каждому из нас наше самарское лето запомнилось чем-то своим. Кто-то на всю жизнь сохранит в памяти момент, когда "зажигал" в фан-зоне на площади Куйбышева с бразильскими и колумбийскими болельщиками. Кто-то заботливо положит в копилку впечатлений беззаботную прогулку с детьми по обновленному склону площади Славы и восторженное купание в брызгах фонтана. Или первые "покатушки" на роликах по новой набережной у Ладьи. Или просто безмятежные домашние вечера в прохладе кондиционированного воздуха. Но согласитесь, вряд ли мы при этом задумываемся о людях, которые приложили немало сил для того, чтобы все эти яркие летние моменты стали реальностью. Ведь, как правило, гуляя по освещенной праздничными огнями улице, любуясь подсветкой фонтана или включая на работе кондиционер мало кто вспоминает об энергетиках.





Между тем для сотрудников "Самарской сетевой компании" это лето тоже стало ярким и запоминающимся. Чтобы Самара получила новый облик к ЧМ, а само мировое футбольное первенство прошло "на отлично", энергетики построили, ввели в эксплуатацию и обеспечили бесперебойную работу распределительных сетей сразу нескольких крупных объектов.

Выложились на 100%

Две построенных "ССК" трансформаторных подстанции (630 кВА каждая) вдохнули новую жизнь в реконструированную четвертую очередь волжской набережной. Причем энергетики позаботились об удобстве самарцев, и обе кабельные линии для питания новых подстанций под Волжским проспектом проложили не перекрывая проезжую часть. Эти подстанции обеспечили работу теленаблюдения, автополива, освещения, канализации и других систем. Серьезную работу пришлось провести и для обеспечения работы насосной фонтанов на площади Славы — кабельную линию по склону протянули от подстанции, расположенной во дворе Дома профсоюзов. И усилия эти окупились сторицей: не только и не столько материально, сколько радостным смехом играющих под струями воды детей.

Надо заметить, что во время проведения ЧМ и наплыва десятков тысяч гостей на все службы и ведомства, обеспечивающие жизнь региона, легла серьезнейшая ответственность. Шутка ли — прием главного мирового футбольного события! Специалисты "ССК" не только построили распределительную сеть для инфраструктуры около стадиона "Самара Арена" и фан-зоны на пл. Куйбышева, но и дежурили там все время, пока проходил чемпионат. По несколько раз в день дежурная бригада совершала обход, проверяя исправность оборудования и замеряя напряжение. А перед каждой игрой на стадионе в полной боевой готовности дежурили не только медики и правоохранители, но и энергетики, готовые моментально отреагировать в случае аварийного отключения. И можно точно сказать, что в том числе благодаря усилиям энергетиков эти жаркие, напряженные, но такие захватывающие летние дни мы забудем не скоро.

След в истории

А еще это лето запомнится самарским энергетикам подготовкой к новому учебному году сразу нескольких учебных заведений. Строительство двух кабельных линий позволило обеспечить электричеством общежитие кадетского корпуса в поселке Управленческий. Новая подстанция, установленная "ССК", вдохнула жизнь в здание бывшего Коммерческого клуба на ул. Куйбышева, 104. На прошлой неделе в нем после реконструкции торжественно открылся один из корпусов СГАКИ, в котором расположился Молодежный театрально-концертный комплекс "Дирижабль". А для учеников школы № 127 настоящим подарком стало энергоснабжение вновь построенного бассейна.

Впрочем, одним только областным центром география самарских энергетиков не ограничивается. Так, за лето подключили к электроснабжению новую школу в с. Новодевичье Шигонского района и почтамп в г. о. Отрадный. А еще протянутые километры электрических сетей вдохнули жизнь в детскую и взрослую поликлиники и учебно-производственный комбинат в Тольятти, спортивный комплекс "Колос" в Челно-Вершинах и крытый каток в Чапаевске, пожарную часть в Серноводске и целый жилой микрорайон в Жигулевске.

Так что сочинение "Как я провел лето" самарские энергетики могли бы писать долго. Рассказывать о том, какие технологические сложности им пришлось преодолевать, о том, как находились пути решения проблем. Вспоминать о том, как во время всеобщей футбольной лихорадки дежурные бригады ни на миг не ослабляли бдительность. Делиться гордостью, которую испытывают сотрудники компании, когда горожане радуются обновленным фонтанам. Но главное, что "ССК" вписала в объемную летопись самарского лета-2018 свои собственные, пусть не всегда заметные, но оттого не менее важные строки.