Ремонт самарских дорог по федеральной программе находится в завершающей стадии

В Самаре подошла к финишу годовая ремонтная программа в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", сообщает горадминистрация.
В этом году участие Самары в федеральном проекте позволило отремонтировать 37 автодорог общей протяженностью свыше 45 километров.
Напомним, на специфику текущего дорожно-строительного сезона повлиял чемпионат мира по футболу: в период проведения игр были введены ограничения на ремонт дорог. Вместе с тем городская администрация высоко оценивает темпы и качество проведенных дорожных работ.
Как сообщил заместитель директора МБУ "Дорожное хозяйство" Шамиль Халиуллов, в этом сезоне реализация проекта "Безопасные и качественные дороги" уже находится в завершающей стадии. Сейчас идет ремонт дороги на ул. Печерской от ул. Авроры до ул. Митирева. Протяженность ремонтируемого участка составляет 900 м, ширина проезжей части варьируется от 7 до 10 м, площадь дорожного покрытия, подлежащего замене, - 9,1 тыс. кв. метров. Здесь еще нужно уложить новый асфальт на 200 кв. м, после чего объект будет сдан в эксплуатацию.
"В этом году в городе выполнялся поддерживающий ремонт дорог картами свыше 100 погонных метров, который позволит магистралям продержаться в нормативном состоянии до проведения комплексного или капитального ремонта, - рассказал Шамиль Халиуллов. - Замена дорожного покрытия выполнялась по основному ходу автомобильных дорог. Кроме того, при необходимости ремонтировались заездные карманы для общественного транспорта, парковочные места и примыкания к соседним улицам".
В формировании ремонтной программы, а также в контроле качества работ активное участвовали самарцы. К предложениям и замечаниям общественников прислушиваются и городские власти, и подрядчики. Ул. Печерская находилась в неудовлетворительном состоянии и вызывала справедливые нарекания со стороны жителей. По их требованию и в соответствии с предписаниями ГИБДД объект в итоге включили в федеральную программу.
Представитель подрядной организации "Автодоринжиниринг" Андрей Тершуков рассказал, что на ул. Печерской было отфрезеровано асфальтобетонное покрытие, подняли на проектную отметку люки колодцев и ливневой канализации, затем провели очистку основания дороги и розлив битумной эмульсии. Финальным этапом работы стала укладка горячего асфальтобетона, который подрядчик доставляет с собственного завода, расположенного в пос. Козелки. Плечо подвоза не превышает 20 километров.
"В соответствии с технологией, на дороге устраиваются два слоя - выравнивающий и верхний, их общая толщина составляет 6 см, - сообщил Андрей Тершуков. - В качестве сырья используется мелкозернистый асфальт марки B1. Укладка производится при температуре 150-160 градусов".
По его словам, значительное время занял монтаж большого количества колодцев канализации - на данном участке дороги их насчитывается 42 штуки. Старые люки демонтировали, на их месте установили новые. Как отмечают в МБУ "Дорожное хозяйство", в отдельных случаях подрядным организациям были высказаны замечания по качеству примыкания дорожного полотна и колодцев. Все нарушения устранили в нормативные сроки.
Замена асфальтобетона на дорогах Самары в течение лета производилась, как правило, в ночное время. На ул. Печерской эти работы ведут днем из-за невысокой загруженности участка. Укладка начинается утром, когда основной поток автомобилей уже прошел, и завершается ближе к вечеру, когда горожане возвращаются с работы.
Заместитель директора МБУ "Дорожное хозяйство" Шамиль Халиуллов:
- В текущем дорожно-строительном сезоне реализация программы "Безопасные и качественные дороги" в Самаре находится на завершающем этапе. План работ, включающий 37 объектов общей протяженностью более 45 км, практически выполнен: подрядчик заканчивает ремонт последнего объекта. Сейчас в целях формирования ремонтной программы 2019 года ведется обследование технического состояния автомобильных дорог города. По результатам мониторинга будут определены объекты, которые предстоит привести в порядок в следующем сезоне.
Последние комментарии
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?
Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.
Красавцы. Доход 4,59 млрд, а прибыль аж 3,68 млн. Интересно, из каких средств эта компания будет обеспечивать гарантийное содержание этих дорог.