Ремонт самарских дорог по федеральной программе находится в завершающей стадии

В Самаре подошла к финишу годовая ремонтная программа в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", сообщает горадминистрация.

В этом году участие Самары в федеральном проекте позволило отремонтировать 37 автодорог общей протяженностью свыше 45 километров.

Напомним, на специфику текущего дорожно-строительного сезона повлиял чемпионат мира по футболу: в период проведения игр были введены ограничения на ремонт дорог. Вместе с тем городская администрация высоко оценивает темпы и качество проведенных дорожных работ.

Как сообщил заместитель директора МБУ "Дорожное хозяйство" Шамиль Халиуллов, в этом сезоне реализация проекта "Безопасные и качественные дороги" уже находится в завершающей стадии. Сейчас идет ремонт дороги на ул. Печерской от ул. Авроры до ул. Митирева. Протяженность ремонтируемого участка составляет 900 м, ширина проезжей части варьируется от 7 до 10 м, площадь дорожного покрытия, подлежащего замене, - 9,1 тыс. кв. метров. Здесь еще нужно уложить новый асфальт на 200 кв. м, после чего объект будет сдан в эксплуатацию.

"В этом году в городе выполнялся поддерживающий ремонт дорог картами свыше 100 погонных метров, который позволит магистралям продержаться в нормативном состоянии до проведения комплексного или капитального ремонта, - рассказал Шамиль Халиуллов. - Замена дорожного покрытия выполнялась по основному ходу автомобильных дорог. Кроме того, при необходимости ремонтировались заездные карманы для общественного транспорта, парковочные места и примыкания к соседним улицам".

В формировании ремонтной программы, а также в контроле качества работ активное участвовали самарцы. К предложениям и замечаниям общественников прислушиваются и городские власти, и подрядчики. Ул. Печерская находилась в неудовлетворительном состоянии и вызывала справедливые нарекания со стороны жителей. По их требованию и в соответствии с предписаниями ГИБДД объект в итоге включили в федеральную программу.

Представитель подрядной организации "Автодоринжиниринг" Андрей Тершуков рассказал, что на ул. Печерской было отфрезеровано асфальтобетонное покрытие, подняли на проектную отметку люки колодцев и ливневой канализации, затем провели очистку основания дороги и розлив битумной эмульсии. Финальным этапом работы стала укладка горячего асфальтобетона, который подрядчик доставляет с собственного завода, расположенного в пос. Козелки. Плечо подвоза не превышает 20 километров.

"В соответствии с технологией, на дороге устраиваются два слоя - выравнивающий и верхний, их общая толщина составляет 6 см, - сообщил Андрей Тершуков. - В качестве сырья используется мелкозернистый асфальт марки B1. Укладка производится при температуре 150-160 градусов".

По его словам, значительное время занял монтаж большого количества колодцев канализации - на данном участке дороги их насчитывается 42 штуки. Старые люки демонтировали, на их месте установили новые. Как отмечают в МБУ "Дорожное хозяйство", в отдельных случаях подрядным организациям были высказаны замечания по качеству примыкания дорожного полотна и колодцев. Все нарушения устранили в нормативные сроки.

Замена асфальтобетона на дорогах Самары в течение лета производилась, как правило, в ночное время. На ул. Печерской эти работы ведут днем из-за невысокой загруженности участка. Укладка начинается утром, когда основной поток автомобилей уже прошел, и завершается ближе к вечеру, когда горожане возвращаются с работы.

Заместитель директора МБУ "Дорожное хозяйство" Шамиль Халиуллов:

- В текущем дорожно-строительном сезоне реализация программы "Безопасные и качественные дороги" в Самаре находится на завершающем этапе. План работ, включающий 37 объектов общей протяженностью более 45 км, практически выполнен: подрядчик заканчивает ремонт последнего объекта. Сейчас в целях формирования ремонтной программы 2019 года ведется обследование технического состояния автомобильных дорог города. По результатам мониторинга будут определены объекты, которые предстоит привести в порядок в следующем сезоне.