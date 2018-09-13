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Воспитанники Юнармии побывали на экскурсии в Промсвязьбанке

САМАРА. 13 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В первую неделю сентября, в самом начале учебного года, Промсвязьбанк пригласил воспитанников всероссийского патриотического движения Юнармия на экскурсию и лекцию по финансовой грамотности. В гости к банку пришли юнармейцы-ученики 8, 9 и 10 классов московской школы № 118.

Во время экскурсии юнармейцы посетили помещение хранения кассового центра, а также отделение банка, узнали о работе банка с наличными деньгами и увидели работу кассиров, их действия по обработке наличных, загрузке и разгрузке кассет банкоматов. Лектором и экскурсоводом выступил директор по организации кассовой работы и инкассации Промсвязьбанка Сергей Чаленко. Он рассказал ребятам об истории денег в мире и в России, познакомил с основами оборота наличных в российской банковской системе и работе банков с наличными деньгами. Также школьники узнали, как отличить фальшивые деньги от настоящих, что нужно делать, если купюра повреждена и как в повседневной жизни может помочь сайт ЦБ РФ. Юнармейцы увидели и даже смогли подержать в руках настоящие слитки драгоценных металлов — платины, золота и серебра.

Как отметила куратор Юнармии школы № 118 Лариса Торопова, ее воспитанники остались довольны экскурсией. "Юнармейцы интересуются разными сферами, в том числе и финансовой, ребятам было интересно увидеть помещения банка, недоступные обычным клиентам, они узнали много нового о деньгах, им очень понравилось", — отметила Лариса Торопова.

Занятие было организовано в рамках программы повышения финансовой грамотности, которую совместно с Минобороны РФ реализует Промсвязьбанк. "Финансовое просвещение и воспитание — одно из ключевых направлений общественной работы Промсвязьбанка, — говорит директор департамента по связям с общественностью Ксения Большакова. — Сегодня совместно с Минобороны РФ мы проводим программу повышения финграмотности, поэтому решили провести занятие с юнармейцами и рассказать ребятам о наличных деньгах, а также правильном обращении с ними".

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