Проекты малоэтажной застройки в Самаре набирают популярность

Трех-шестиэтажные кварталы сегодня предлагает целый ряд застройщиков региональной столицы. Волга Ньюс выяснил у экспертов, в чем плюсы и минусы такого жилья.

Уйти от городского шума

Жизнь в мегаполисе имеет как свои безусловные плюсы, так, увы, и минусы. Высокая плотность застройки, каменные "мешки" дворов между тесными высотками, загазованность, нехватка зелени и свободного пространства - все эти сомнительные прелести городского образа жизни на собственной шкуре сегодня ощущает значительная часть самарцев. Исключение составляют только жители частного сектора - но они сталкиваются с другой крайностью: дома эти, как правило, старые и малокомфортные. Роскошные коттеджи по карману далеко не каждому. Не удивительно, что в последнее время среди самарцев растет популярность проектов малоэтажной застройки.

Так, генеральный директор "Агентства недвижимости Ивановой Дарии" Дария Саурова отметила востребованность домов пониженной этажности на рынке Самары.

"Традиционно они считаются застройкой более высокого класса, нежели небоскребы. Все просто: большая концентрация многоэтажных домов всегда приводит к перенаселенности микрорайона. Чем меньше квартир на этаже, чем меньше самих этажей, тем более комфортные условия складываются для жизни. Кроме того, не стоит забывать о таком важном элементе, как парковки: при малоэтажной застройке места для них гораздо больше", - прокомментировала эксперт.

Руководитель проекта ЖК "Куйбышев" (микрорайон возводится в Дубках между ул. Демократической и лесным массивом) Виктор Жихарев также подчеркнул, что сегодня в Самаре существует устойчивый спрос на дома пониженной этажности.

"Люди хотят уйти от городского шума, продолжая жить в черте города, чтобы пользоваться всеми преимуществами инфраструктуры мегаполиса. Такую возможность дают зеленые пригороды. Главное - правильно выбрать место и грамотно расположить застройку. Например, ЖК "Куйбышев" расположен в 150 метрах от дороги, а линия шестиэтажных домов дополнительно закрывает микрорайон от возможного шума и пыли. Спрос есть, более 40% жилого комплекса уже продано, первую очередь сдадим к концу 2018 года", - рассказал он.

В пресс-службе Корпорации "Кошелев" также отметили, что главное преимущество малоэтажного строительства - более низкая плотность населения. "А значит меньше шума, более дружные соседи, возможность быстрее найти парковочное место для авто и в целом меньше неизбежных стрессов, которые обычно приносят ритмы большого города. В Самарской области наблюдается неудовлетворенный спрос на малоэтажное строительство, только силами Корпорации "КОШЕЛЕВ" вводится более 200 тысяч кв. метров ежегодно", - сообщили в корпорации.

Умная экономия

Еще одно преимущество малоэтажной застройки - возможность сэкономить.

"При пониженной этажности квадратный метр стоит дешевле, чем в доме с высотностью свыше десяти этажей. С падающими ставками по ипотеке теперь решить квартирный вопрос могут с каждым годом все большее количество граждан. А для молодых семей именно "малоэтажка" - путевка в жизнь и реальная возможность жить отдельно от родителей, в своем жилье. За "те же деньги" семья может себе позволить метраж квартиры гораздо больше, чем это было три или пять лет назад", - подчеркнули в Корпорации "КОШЕЛЕВ".

Кроме того, как правило, дома пониженной этажности строятся быстрее, чем высотки, а значит, до новоселья пройдет меньше времени.

"Покупателям есть из чего выбирать: площадь однокомнатных квартир составляет от 24 до 48 кв. м, двухкомнатных - от 42 до 65 квадратных метров. Такое жилье - подходящий вариант как для молодых семей с детьми, так и для старшего поколения", - пояснил Виктор Жихарев.

Индикаторы комфорта

Конечно, помимо плюсов у малоэтажной застройки есть и неизбежные минусы, на которые обязательно надо обращать внимание при выборе жилья.

"Малоэтажная застройка нередко не включает в себя строительство объектов социальной и транспортной инфраструктуры. Поэтому обязательно уточните, сколько в микрорайоне магазинов, аптек, детских садиков, ходит ли рядом общественный транспорт и т.д. Кроме того, при выборе квартиры в домах пониженной этажности, как и любой другой недвижимости, нужно в первую очередь смотреть документы, наличие всех необходимых разрешений у застройщика, соответствие жилья проектной документации. Нюансов может быть много, поэтому лучше воспользоваться помощью квалифицированного юриста", - отмечает Дария Саурова.

Идя навстречу потребностям покупателей, застройщики малоэтажных кварталов сегодня стараются предусмотреть объекты инфраструктуры. "Например, на четыре 6-этажных дома и одиннадцать 4-этажных домов ЖК "Куйбышев" мы заложили в проект два магазина, два детских садика на первых этажах, большую игровую и спортивную площадки, административное здание и собственную котельную. Это позволит сделать проживание по-настоящему комфортным. А близость ул. Демократической с большим количеством маршрутов решает транспортный вопрос", - рассказал Виктор Жихарев.

В пресс-службе Корпорации "КОШЕЛЕВ" также подчеркнули, что приятным бонусом для покупателей жилья в домах пониженной этажности идет возведение застройщиком современной социальной инфраструктуры, спортивных и детских площадок.