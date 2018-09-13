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Промсвязьбанк выступит партнером Дня независимых предпринимателей

САМАРА. 13 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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9 октября компания METRO при поддержке Промсвязьбанка и других партнеров проведет праздник "День независимых предпринимателей". Цель мероприятия — развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства за счет объединения ресурсов всего рынка, а также оказание помощи в поиске новых возможностей и создание благоприятных условий для продвижения бизнеса.

С 6 сентября 2018 года по 19 октября 2018 года на специально разработанном сайте для предпринимателей ownbusinessday.ru клиенты Промсвязьбанка смогут разместить свои предложения и информацию о себе, а также ознакомиться с товарами и услугами крупных компаний для сектора МСБ.

"В рамках Дня независимых предпринимателей мы разработали комплексное предложение для предпринимателей МСБ в виде оформления овердрафта по низкой ставке от 7,9%, льготных условий по открытию счета с множеством бесплатных опций, а также эквайринга с комиссией 1,69% от оборота", — отметил замдиректора дирекции среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка Кирилл Тихонов.

Промсвязьбанк представит специальную акцию по оформлению суперовердрафта до 50% от оборота бизнеса без залога и до перевода оборотов. Для участников Дня независимого предпринимателя также разработаны специальные условия банковского обслуживания: бесплатные открытие счета и три месяца обслуживания, подключение интернет-банка, три месяца платежей, выпуск корпоративной карты, подготовка документов на открытие счета. Помимо этого для участников мероприятия также будут бесплатными оформление зарплатного проекта и выпуск карт сотрудникам компании-клиента, также будет предоставлена возможность приобретения онлайн-кассы по ценам производителей без наценки и в рассрочку.

В 2017 году "День Независимых Предпринимателей" состоялся в 50 регионах России. В мероприятии приняло участие 5 млн человек: владельцы ресторанно-гостиничного бизнеса, торговых предприятий малых форматов, крупные поставщики, медиа ассоциации, клиенты Промсвязьбанка, METRO и партнеров.

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