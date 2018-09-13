16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
С бывших топ-менеджеров и собственников Фиа-Банка взыскивают более 6 млрд рублей По факту преднамеренного банкротства Фиа-Банка возбуждено уголовное дело Банк "Открытие" планирует открыть шесть новых отделений в регионе Банкротство Александра Швидака завершилось мировым соглашением с "Солидарностью" В Самарской области за год на 54% чаще стали платить картами

Банки Финансы

Россельхозбанк оказал поддержку II Международному рыбопромышленному форуму

САМАРА. 13 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 24
Версия для печати

АО "Россельхозбанк" выступил официальным партнером II Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий, организованных Федеральным агентством по рыболовству.

Ключевое мероприятие отрасли проходит 13–15 сентября в Санкт-Петербурге. В работе МРФ-2018 принимают участие представители органов государственной власти, руководители крупнейших рыбопромышленных компаний и предприятий смежных отраслей, делегации ведущих рыболовных стран, сотрудники профильных международных организаций, эксперты.

Главными темами обсуждения стали перспективы развития мирового рыбного рынка и рыбохозяйственного комплекса страны в ближайшие десятилетия в условиях климатических изменений, растущего спроса на продовольствие, прогресса информационных технологий и экономической глобализации. Представители РСХБ принимают участие в мероприятиях деловой программы форума и выставки, а также проводят переговоры с потенциальными и действующими клиентами.

"Россельхозбанк направляет значительные кредитные средства на финансирование предприятий рыбопромышленной отрасли — одного из элементов обеспечения продовольственной безопасности страны. Банк кредитует как реализацию инвестиционных проектов, так и текущую деятельность рыбохозяйственных предприятий, в том числе относящихся к сегменту малого бизнеса. Благодаря финансовой поддержке РСХБ компании модернизируют и расширяют производство, обновляют рыбопромысловый флот, развивают аквакультуру, что способствует решению государственных задач развития отрасли и увеличения темпов роста добычи и переработки рыбной продукции и морепродуктов", — отметил заместитель Председателя Правления АО "Россельхозбанк" Павел Марков.

Основной объем кредитных ресурсов РСХБ предоставлен предприятиям рыбопромышленного комплекса в Приморском крае, Республике Карелия, Сахалинской и Калининградской областях. К настоящему моменту объем кредитных вложений Банка в отечественный рыбопромышленный комплекс составил 71,6 млрд рублей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Sergey Gurichev 15 августа 2018 14:18 Сбербанк первым в России запустил сервис видеосурдоперевода в своих офисах

Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру

Александр Калинов 11 августа 2017 07:05 Волго-Камский банк намерен войти в реестр кредиторов Владимира Чекмарева

а где-же все-таки деньги?

Andrey Homin 20 февраля 2017 17:24 Сбербанк снижает ставки по жилищным кредитам

Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.

Егор Сухомлин 27 декабря 2016 18:42 Сбербанк откроет в Самаре офис для автолюбителей в формате МакАвто

Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.

Михаил Грушевский 08 июня 2016 14:25 В капитале Эл банка обнаружили дыру в 2 млрд рублей

Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30