Россельхозбанк оказал поддержку II Международному рыбопромышленному форуму

АО "Россельхозбанк" выступил официальным партнером II Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий, организованных Федеральным агентством по рыболовству.
Ключевое мероприятие отрасли проходит 13–15 сентября в Санкт-Петербурге. В работе МРФ-2018 принимают участие представители органов государственной власти, руководители крупнейших рыбопромышленных компаний и предприятий смежных отраслей, делегации ведущих рыболовных стран, сотрудники профильных международных организаций, эксперты.
Главными темами обсуждения стали перспективы развития мирового рыбного рынка и рыбохозяйственного комплекса страны в ближайшие десятилетия в условиях климатических изменений, растущего спроса на продовольствие, прогресса информационных технологий и экономической глобализации. Представители РСХБ принимают участие в мероприятиях деловой программы форума и выставки, а также проводят переговоры с потенциальными и действующими клиентами.
"Россельхозбанк направляет значительные кредитные средства на финансирование предприятий рыбопромышленной отрасли — одного из элементов обеспечения продовольственной безопасности страны. Банк кредитует как реализацию инвестиционных проектов, так и текущую деятельность рыбохозяйственных предприятий, в том числе относящихся к сегменту малого бизнеса. Благодаря финансовой поддержке РСХБ компании модернизируют и расширяют производство, обновляют рыбопромысловый флот, развивают аквакультуру, что способствует решению государственных задач развития отрасли и увеличения темпов роста добычи и переработки рыбной продукции и морепродуктов", — отметил заместитель Председателя Правления АО "Россельхозбанк" Павел Марков.
Основной объем кредитных ресурсов РСХБ предоставлен предприятиям рыбопромышленного комплекса в Приморском крае, Республике Карелия, Сахалинской и Калининградской областях. К настоящему моменту объем кредитных вложений Банка в отечественный рыбопромышленный комплекс составил 71,6 млрд рублей.
Последние комментарии
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.