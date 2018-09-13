В Самарской области подвели итоги акции "Тест на ВИЧ: экспедиция"

На этой неделе в Самарской области прошла всероссийская акция "Тест на ВИЧ: Экспедиция". Акция, которая проводится по инициативе Минздрава России, стартовала 12 июня в Петропавловске-Камчатском и завершится 7 ноября в Калининграде.

Через 30 регионов страны проедут мобильные пункты тестирования. Это брендированные микроавтобусы, в которых любой желающий может пройти бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию и получить необходимую консультацию. Самарская область стала 19 регионом на пути следования ВИЧ-экспедиции. К нам 10 сентября приехали два медицинских микроавтобуса, которые работали в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани.

В четверг, 13 сентября, на церемонии закрытия регионального этапа акции подвели ее итоги в Самарском регионе. Всего за эти дни тест на ВИЧ прошли 1003 человека, у 16 из них он оказался положительным.

Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Самарской области Римма Галимова отметила, что ежегодно в области выявляются более 3 тыс. новых случаев ВИЧ-инфицирования. Больше всего случаев заболеваемости — в Самаре, Новокуйбышевске, Тольятти и Жигулевске.

"По мнению экспертов, раннее выявление ВИЧ-инфекции и качественное лечение позволяет снизить вирусную нагрузку до не определяемых показателей и снизить риск развития эпидемии ВИЧ-инфекции, — говорит Римма Галимова. — И как показывает практика, подобные мероприятия очень эффективны — во время них в разы увеличивается выявляемость ВИЧ-инфекций".

В последние годы люди стали активнее проходить тестирование, констатирует и. о. главного врача Самарского областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИД Ольга Агафонова. Если в 2013 году на ВИЧ проверили 16,7% населения региона, то в этом году — уже 25%. Она также сообщила, что на данный момент в области проживают около 35 тыс. пациентов с ВИЧ-инфекцией.

"Из них 93,9% состоят на диспансерном наблюдении в СПИД-центре, 62% постоянно получают специализированную антиретровирусную терапию, которая эффективна у 80% пациентов, — говорит Ольга Агафонова. — У них достигнут не определяемый уровень вирусной нагрузки, то есть вируса настолько мало, что он не может передаваться другому человеку".

На церемонии закрытия организаторам акции передали флаг Самарской области. По итогам всероссийской акции все собранные флаги выставят на форуме для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа, который пройдет в Москве в ноябре этого года.