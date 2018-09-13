В Самарской области подвели итоги акции "Тест на ВИЧ: экспедиция"

На этой неделе в Самарской области прошла всероссийская акция "Тест на ВИЧ: Экспедиция". Акция, которая проводится по инициативе Минздрава России, стартовала 12 июня в Петропавловске-Камчатском и завершится 7 ноября в Калининграде.
Через 30 регионов страны проедут мобильные пункты тестирования. Это брендированные микроавтобусы, в которых любой желающий может пройти бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию и получить необходимую консультацию. Самарская область стала 19 регионом на пути следования ВИЧ-экспедиции. К нам 10 сентября приехали два медицинских микроавтобуса, которые работали в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани.
В четверг, 13 сентября, на церемонии закрытия регионального этапа акции подвели ее итоги в Самарском регионе. Всего за эти дни тест на ВИЧ прошли 1003 человека, у 16 из них он оказался положительным.
Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Самарской области Римма Галимова отметила, что ежегодно в области выявляются более 3 тыс. новых случаев ВИЧ-инфицирования. Больше всего случаев заболеваемости — в Самаре, Новокуйбышевске, Тольятти и Жигулевске.
"По мнению экспертов, раннее выявление ВИЧ-инфекции и качественное лечение позволяет снизить вирусную нагрузку до не определяемых показателей и снизить риск развития эпидемии ВИЧ-инфекции, — говорит Римма Галимова. — И как показывает практика, подобные мероприятия очень эффективны — во время них в разы увеличивается выявляемость ВИЧ-инфекций".
В последние годы люди стали активнее проходить тестирование, констатирует и. о. главного врача Самарского областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИД Ольга Агафонова. Если в 2013 году на ВИЧ проверили 16,7% населения региона, то в этом году — уже 25%. Она также сообщила, что на данный момент в области проживают около 35 тыс. пациентов с ВИЧ-инфекцией.
"Из них 93,9% состоят на диспансерном наблюдении в СПИД-центре, 62% постоянно получают специализированную антиретровирусную терапию, которая эффективна у 80% пациентов, — говорит Ольга Агафонова. — У них достигнут не определяемый уровень вирусной нагрузки, то есть вируса настолько мало, что он не может передаваться другому человеку".
На церемонии закрытия организаторам акции передали флаг Самарской области. По итогам всероссийской акции все собранные флаги выставят на форуме для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа, который пройдет в Москве в ноябре этого года.
Последние комментарии
Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966
"Завершается капитальный ремонт больницы имени Пирогова" - неужели? Не заметить капремонт нельзя - больница должна была закрыться, меняют трубы, сантехнику и т.д. Если это капремонт, то я - турецкий консул!!!
Самое интересное, что власти Турции опровергают опасность вируса Зика (об этом сказано здесь - https://azdorovia.ru/virus-zika.html ) Но я считаю, если есть предпосылки, то турецким властям верить не стоит, это как с вирусом коксаки (возможно кто помнит 2017 год), в то время Турция опровергала угрозу этого вируса, но по отзывам отдыхающих она явно присутствовала! В общем, пока опровергающих факт угрозы Зика не будет, я ни шагу в Турцию.
На Молодёжной уже одну построили...
Заведовать отделением (структурным подразделением медицинской организации), не имея стажа работы по специальности (с даты получения сертификата специалиста) не менее 5 лет нельзя. Это лицензионное требование, установленное Постановлением Правительства РФ. Нарушить это требование можно только в том случае, когда просто других специалистов совсем нет. Что хоть там за зарплата у врачей, что не могут даже на заведование отделением найти врачей, соответсвующих лицензионным требованиям? У заведующего отделением (речь не про рядового врача) выходит зарплата больше, чем МРОТ? А есть возможность платить заведующему отделением больше чем МРОТ? Чтобы Самарская область могла выполнять социальные обязательства перед населением? А то ведь нарушаются при организации медицинской помощи таким образом не только федеральные законы, но и Конституция РФ. В Самарской области, учитывая наличие столь мощного медицинского университета, имеется значителтный избыток врачей. Есть, конечно, и дефицит врачей. Но дефицит только таких врачей, которые согласны работать за зарплату равную 1 МРОТ/мес. Скворцова Вероника Игоревна утверждает "с пеной у рта", что средняя зарплата хоть и немного, но больше врача более 50000 рублей. Если предложить должность заведующего отделением ЦРБ с зарплатой 50 000 рублей и предоставлением благоустроенной квартиры любому желающему, то придется главному врачу ЦРБ серьезно подумать, чтобы выбрать самого лучшего кандидата из большого количества желающих трудиться на благо жителей села.