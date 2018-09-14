Самарский Политех представил мобильное приложение для теплоэнергетиков "Т Плюс Мастер"

Студенты и молодые ученые Самарского Политеха продемонстрировали руководителям и техническим специалистам Самарского филиала ПАО "Т Плюс" и АО "Предприятие тепловых сетей" прототип мобильного приложения "Т+ Мастер".
Об этом сообщили пресс-службы СамГТУ и СФ "Т Плюс".
Система "Т+ Мастер" позволит учитывать показатели хода ремонтных работ на тепловых сетях, а также оценивать эффективность выполнения работ. Она создается в рамках соглашения о сотрудничестве, которое в январе 2018 года заключили директор Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Дмитрий Трушков и ректор Самарского государственного технического университета (СамГТУ) Дмитрий Быков.
Разработкой занимается междисциплинарная SCRUM-команда, в которую вошли аспиранты и студенты СамГТУ — представители энергетических факультетов, программисты, юристы, специалист по управлению качеством, специалист по работе с персоналом и психолог. Возглавил команду заместитель декана теплоэнергетического факультета СамГТУ Антон Еремин.
"В течение нескольких месяцев участники команды совместно с кураторами из "Т Плюс" и "ИТ Плюс" изучали специфику работы ремонтных подразделений "ПТС", выезжали на устранение повреждений, анализировали ключевые этапы в организации работ по обслуживанию тепломагистралей города. Результатом стала разработка мобильного приложения для двух типов специалистов — мастер и исполнитель. Система фиксирует ключевые этапы ремонтных работ, время и качество их прохождения, что позволяет впоследствии оценить эффективность организации процесса", — отметил Антон Еремин.
Пока представлена тестовая версия приложения. По итогам презентации специалисты Самарского филиала "Т Плюс" отметили успехи междисциплинарной проектной команды и обозначили проблемные моменты продукта, которые студентам и заказчику предстоит решить совместно в ближайшее время.
"На мой взгляд, совместная проектная работа теплоэнергетиков и участников междисциплинарных групп СамГТУ имеет большой потенциал. Уверен, что в ближайшем будущем такой формат взаимодействия учебного заведения с предприятиями продемонстрирует свою эффективность как с точки зрения образовательного процесса, так и в части подготовки потенциальных рабочих кадров", — отметил Дмитрий Трушков.
В планах теплоэнергетиков "Т Плюс" уже в отопительный сезон 2018–2019 гг. протестировать разработку в одной из аварийно-ремонтных бригад АО "ПТС".
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