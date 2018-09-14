"Тольяттиазот": Обыски на предприятии инициированы оппонентами

Руководство ПАО "ТОАЗ" считает, что обыски, прошедшие 13 сентября на территории предприятия, были инициированы его оппонентами по корпоративному конфликту, следует из заявления компании.

"13 сентября 2018 г. на территории ПАО "ТОАЗ" - крупнейшего производителя аммиака в России - прошли очередные следственные действия, сопровождавшиеся показательным "набегом" значительного количества людей в камуфляжной форме с оружием. Причина такого демонстративного и угрожающего поведения следственных органов выясняется", - указывается в сообщении.

ТОАЗ также напоминает, что предприятие является одним из крупнейших работодателей и налогоплательщиков Самарской области, и заявляет, что руководители и работники соблюдают законодательство РФ, в случае возникновения тех или иных вопросов сотрудничая с уполномоченными лицами и органами власти.

"Поэтому мы считаем, что единственной причиной подобных действий является продолжающийся корпоративный конфликт и желание одной из сторон этого конфликта продемонстрировать свою силу и дестабилизировать работу одного из крупнейших химических предприятий нашей страны. Остается лишь выразить сожаление, что представители СК РФ при поддержке сил Росгвардии выступают на стороне одного из участников конфликта, тем самым грубо нарушая законы Российской Федерации, а также своими действиями перечеркивая все ранее звучавшие заявления высшего руководства страны о недопустимости силового давления на бизнес. Считаем, что руководители соответствующих ведомств, а также региона и страны должны дать оценку подобных действий силовых структур и призвать их к строгому и безоговорочному соблюдению законности", - указывается в заявлении.