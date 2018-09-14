16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Тольяттиазот": Обыски на предприятии инициированы оппонентами Что можно строить на садовом участке Этой осенью в Самаре возобновятся работы по строительству метро Красноглинское шоссе отремонтировано на 98% Ремонт самарских дорог по федеральной программе находится в завершающей стадии

Экономика и бизнес

"Тольяттиазот": Обыски на предприятии инициированы оппонентами

ТОЛЬЯТТИ. 14 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 108
Версия для печати

Руководство ПАО "ТОАЗ" считает, что обыски, прошедшие 13 сентября на территории предприятия, были инициированы его оппонентами по корпоративному конфликту, следует из заявления компании.

"13 сентября 2018 г. на территории ПАО "ТОАЗ" - крупнейшего производителя аммиака в России - прошли очередные следственные действия, сопровождавшиеся показательным "набегом" значительного количества людей в камуфляжной форме с оружием. Причина такого демонстративного и угрожающего поведения следственных органов выясняется", - указывается в сообщении.

ТОАЗ также напоминает, что предприятие является одним из крупнейших работодателей и налогоплательщиков Самарской области, и заявляет, что руководители и работники соблюдают законодательство РФ, в случае возникновения тех или иных вопросов сотрудничая с уполномоченными лицами и органами власти.

"Поэтому мы считаем, что единственной причиной подобных действий является продолжающийся корпоративный конфликт и желание одной из сторон этого конфликта продемонстрировать свою силу и дестабилизировать работу одного из крупнейших химических предприятий нашей страны. Остается лишь выразить сожаление, что представители СК РФ при поддержке сил Росгвардии выступают на стороне одного из участников конфликта, тем самым грубо нарушая законы Российской Федерации, а также своими действиями перечеркивая все ранее звучавшие заявления высшего руководства страны о недопустимости силового давления на бизнес. Считаем, что руководители соответствующих ведомств, а также региона и страны должны дать оценку подобных действий силовых структур и призвать их к строгому и безоговорочному соблюдению законности", - указывается в заявлении.

ТЭК&Химия №10

АПК&Пищепром №15

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Герасимов 27 августа 2018 13:01 Ростех модернизирует самарский двигатель НК-12 для нового поколения Ту-95МС

Пора от соосных винтов переходить к соосному винтовентилятору, который делает "Аэросила". Вот тогда нас никто не догонит. Никогда.

Sergey Gurichev 15 августа 2018 14:18 Сбербанк первым в России запустил сервис видеосурдоперевода в своих офисах

Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру

Владимир Герасимов 13 августа 2018 15:44 РКЦ "Прогресс" возобновит работы над созданием самолета "Рысачок"

Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.

Вероника Супрун 12 июля 2018 12:40 Фонд развития промышленности выдаст заем в 100 млн руб. фармпроизводствам области

Давно уже пора наладить контроль на фарм.рынке. Надеюсь это действительно поможет в борьбе с контрафактом

Постер Рамке 11 июля 2018 16:53 Мост через Сок и тоннели по дороге Волжский - Курумоч оснастят системами транспортной безопасности

Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...

Фото на сайте

В Приволжье прошла юбилейная выставка-ярмарка "Барыня-картошка"

В Приволжье прошла юбилейная выставка-ярмарка "Барыня-картошка"

Специалисты ССК раскрасили лето самарцев незабываемыми впечатлениями

Специалисты ССК раскрасили лето самарцев незабываемыми впечатлениями

В Новокуйбышевске наградили лучших работников нефтянки

В Новокуйбышевске наградили лучших работников нефтянки

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30