В стране и регионе упростился порядок строительства частных домов

Кадастровая палата Самарской области прокомментировала новый порядок строительства частных домов. Напомним, с августа этого года для возведения объекта ИЖС разрешение на строительство не требуется. При этом под ИЖС понимается отдельно стоящее здание не выше 3трех этажей и высотой не более 20 метров.

"Это не означает, что теперь на своих участках собственники могут строить что угодно. Государство контролирует ситуацию, однако процедура согласования строительства индивидуального дома упрощена", - утверждают представители палаты.

По их словам, застройщику достаточно направить в местную администрацию уведомление о грядущем строительстве. На рассмотрение документов компетентным органам отводится семь рабочих дней. Если в этот срок чиновники не выдают решения о соответствии или несоответствии будущего дома градостроительным нормам, то строительство автоматически считается согласованным на срок 10 лет.

В течение месяца после окончания строительства здания необходимо снова поставить об этом в известность администрацию, приложив к уведомлению еще документы для регистрации права на возведенный объект: технический план и квитанцию оплаченной госпошлины.

По новому закону кадастровый учет и госрегистрация прав на созданный объект ИЖС или садовый дом происходит одновременно. Чиновники за семь рабочих дней обязаны проверить полученные данные и ответить застройщику, соответствует ли новый дом нормативам. В случае положительного решения госорганы должны сами направить в Росреестр документы для кадастрового учета и регистрации прав.

Также теперь не нужно брать разрешение на возведение на частном участке гаража и хозпостроек. Эти нормы исключат спорные ситуации, когда граждане пытались узаконить на садовых и дачных участках такие постройки, как "магазины", "ангары", "склады" и прочие коммерческие объекты.

О вступивших в силу изменениях Кадастровая палата Самарской области уведомила всех кадастровых инженеров региона, чтобы специалисты учитывали эту информацию в своей работе.

Помощник директора Кадастровой палаты Евгения Дроздова утверждает, что новые законы не только упрощают порядок строительства, но и защищают граждан от злоупотреблений застройщиков.

"Возвести можно лишь такое строение, которое соответствует градостроительному регламенту земельного участка. При этом необходимо соблюсти требуемые ограничения, например, отступы от границ участка. Это важно для обеспечения безопасности построенного объекта и исключает споры межу соседями", - комментирует Дроздова.