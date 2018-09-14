16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В стране и регионе упростился порядок строительства частных домов Проекты малоэтажной застройки в Самаре набирают популярность Несостоявшегося застройщика на ул. Солнечной, 51а оштрафовали на 1,4 млн рублей Облминстрой расторг договор с СОФЖИ на застройку территории бывшего военгородка №3 Жители трех домов протестуют против строительства дома на ул. Максима Горького

Строительство Строительство и недвижимость

В стране и регионе упростился порядок строительства частных домов

САМАРА. 14 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 76
Версия для печати

Кадастровая палата Самарской области прокомментировала новый порядок строительства частных домов. Напомним, с августа этого года для возведения объекта ИЖС разрешение на строительство не требуется. При этом под ИЖС понимается отдельно стоящее здание не выше 3трех этажей и высотой не более 20 метров.

"Это не означает, что теперь на своих участках собственники могут строить что угодно. Государство контролирует ситуацию, однако процедура согласования строительства индивидуального дома упрощена", - утверждают представители палаты.

По их словам, застройщику достаточно направить в местную администрацию уведомление о грядущем строительстве. На рассмотрение документов компетентным органам отводится семь рабочих дней. Если в этот срок чиновники не выдают решения о соответствии или несоответствии будущего дома градостроительным нормам, то строительство автоматически считается согласованным на срок 10 лет.

В течение месяца после окончания строительства здания необходимо снова поставить об этом в известность администрацию, приложив к уведомлению еще документы для регистрации права на возведенный объект: технический план и квитанцию оплаченной госпошлины.

По новому закону кадастровый учет и госрегистрация прав на созданный объект ИЖС или садовый дом происходит одновременно. Чиновники за семь рабочих дней обязаны проверить полученные данные и ответить застройщику, соответствует ли новый дом нормативам. В случае положительного решения госорганы должны сами направить в Росреестр документы для кадастрового учета и регистрации прав.

Также теперь не нужно брать разрешение на возведение на частном участке гаража и хозпостроек. Эти нормы исключат спорные ситуации, когда граждане пытались узаконить на садовых и дачных участках такие постройки, как "магазины", "ангары", "склады" и прочие коммерческие объекты.

О вступивших в силу изменениях Кадастровая палата Самарской области уведомила всех кадастровых инженеров региона, чтобы специалисты учитывали эту информацию в своей работе.

Помощник директора Кадастровой палаты Евгения Дроздова утверждает, что новые законы не только упрощают порядок строительства, но и защищают граждан от злоупотреблений застройщиков.

"Возвести можно лишь такое строение, которое соответствует градостроительному регламенту земельного участка. При этом необходимо соблюсти требуемые ограничения, например, отступы от границ участка. Это важно для обеспечения безопасности построенного объекта и исключает споры межу соседями", - комментирует Дроздова.

Гид потребителя

Последние комментарии

Олег Жалнов 28 июня 2018 07:00 Строительство ЖК "У парка" в Самаре встало из-за конфликта застройщика и генподрядчика

Почему не озвучена позиция дольщиков. Они являются полноправными инвесторами. Капиталстрой действует методами 90х. Если хотите быть объективными встретьтесь с дольщиками, они Вам больше расскажут.

Леонид Гришин 16 июня 2018 08:19 Обновленная четвертая очередь набережной будет радовать самарцев долгие годы

Всё шикарно.Красиво.Амфитеатр можно было делать с учётом САЛЮТОВ.

Дмитрий Лакоценин 11 мая 2018 11:57 "Трансгруз" может построить в 109 квартале 16-этажный дом

Бедное культурное наследие Самары.

Рихагель Оттоля 25 октября 2017 06:36 Дом на Вилоновской/Садовой планируют достроить к концу 2019 года

Ох как много еще таких объектов, но если следовать динамике ожидания дольщиков 14лет, то мою "Новую зарю" сдадут через 3 года, ну чтож, 11 лет ждем и 3 года выждем. Возлагаем надежды на господина Азарова!

Анна Коба 03 октября 2017 05:36 Группа "Виктор и Ко" отказалась от строительства высоток за ТЦ "Амбар"

Какие дома???Пока от остановки до Амбара дойдешь навозом провоняешь,ветер сильный постоянно!!!А к вечеру как будто трубу навозную открывают и весь навоз перед носом течет.Люди в этих домах должны с закрытыми окнами сидеть???Да еще и в английском стиле)))

Фото на сайте

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Та самая "Галактика", о которой все говорят

ПСК "Волга" выполнила ряд важных задач по подготовке региона к ЧМ–2018

ПСК "Волга" выполнила ряд важных задач по подготовке региона к ЧМ–2018

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30