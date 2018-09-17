16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
С бывших топ-менеджеров и собственников Фиа-Банка взыскивают более 6 млрд рублей По факту преднамеренного банкротства Фиа-Банка возбуждено уголовное дело Банк "Открытие" планирует открыть шесть новых отделений в регионе Банкротство Александра Швидака завершилось мировым соглашением с "Солидарностью" В Самарской области за год на 54% чаще стали платить картами

Банки Финансы

Аналитик Промсвязьбанка: "Стоит ожидать обострения конкуренции банков за рублевые ресурсы"

САМАРА. 17 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 46
Версия для печати

Банк России в пятницу повысил ключевую ставку на 25 б. п. до 7,5% и пересмотрел прогноз по инфляции на следующий год.

"Ожидаем, что цикл ужесточения монетарной политики в этом году будет продолжен, — комментирует Илья Ильин, начальник отдела анализа банковского и финансового рынков Промсвязьбанка. — Банк России неожиданно для консенсуса экономистов повысил ключевую ставку с 7,25% до 7,5%. Решение привело к укреплению рубля на 40 коп. и росту доходностей ОФЗ на 5-10 б. п.

В пресс-релизе Банк России указал, что вследствие изменения внешних условий, прогнозирует годовую инфляцию в интервале 5–5,5% по итогам 2019 года, в то время как ранее оценивал пиковый уровень следующего года — 4,5-5%. Таким образом, пересмотрев прогноз по инфляции, ЦБР дал сигнал о начале цикла ужесточения денежно-кредитной политики.

По оценке ЦБР, ключевые риски связаны с внешними условиями: дальнейшим ростом доходностей на развитых рынках и оттоком капитала из развивающихся стран.

Дополнительные комментарии ожидаем сегодня на пресс-конференции председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

На наш взгляд, прогноз регулятора по инфляции в 5-5,5% на следующий год означает, что цикл повышения ставки продолжится, и ключевая ставка будет в этом году повышена как минимум до 7,75%.

Кроме повышения ключевой ставки ЦБР объявил о продлении приостановки покупки валюты на рынке до конца декабря 2018 года. Помимо ослабления рубля ЦБР мог решиться на такую меру на фоне наблюдаемого дефицита валютной ликвидности на внутреннем рынке, где ставки на привлечение валюты O/N вторую неделю держатся на уровне 4% (+1-1,5 п. п. выше обычного уровня). 

Приостановка покупки валюты на рынке окажет сильный негативный эффект на рублевую ликвидность, которая снизится до конца года на 1,2-1,5 трлн руб. В результате структурный профицит ликвидности, рассчитываемый ЦБР, может опуститься к декабрю ниже 2 трлн руб. Таким образом, стоит ожидать обострения конкуренции банков за рублевые ресурсы.

Продление приостановки валютных интервенций приведет к ухудшению ситуации с рублевой ликвидностью  и обострению конкуренции банков за рублевые ресурсы".

Гид потребителя

Последние комментарии

Sergey Gurichev 15 августа 2018 14:18 Сбербанк первым в России запустил сервис видеосурдоперевода в своих офисах

Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру

Александр Калинов 11 августа 2017 07:05 Волго-Камский банк намерен войти в реестр кредиторов Владимира Чекмарева

а где-же все-таки деньги?

Andrey Homin 20 февраля 2017 17:24 Сбербанк снижает ставки по жилищным кредитам

Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.

Егор Сухомлин 27 декабря 2016 18:42 Сбербанк откроет в Самаре офис для автолюбителей в формате МакАвто

Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.

Михаил Грушевский 08 июня 2016 14:25 В капитале Эл банка обнаружили дыру в 2 млрд рублей

Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30