Аналитик Промсвязьбанка: "Стоит ожидать обострения конкуренции банков за рублевые ресурсы"

Банк России в пятницу повысил ключевую ставку на 25 б. п. до 7,5% и пересмотрел прогноз по инфляции на следующий год.

"Ожидаем, что цикл ужесточения монетарной политики в этом году будет продолжен, — комментирует Илья Ильин, начальник отдела анализа банковского и финансового рынков Промсвязьбанка. — Банк России неожиданно для консенсуса экономистов повысил ключевую ставку с 7,25% до 7,5%. Решение привело к укреплению рубля на 40 коп. и росту доходностей ОФЗ на 5-10 б. п.

В пресс-релизе Банк России указал, что вследствие изменения внешних условий, прогнозирует годовую инфляцию в интервале 5–5,5% по итогам 2019 года, в то время как ранее оценивал пиковый уровень следующего года — 4,5-5%. Таким образом, пересмотрев прогноз по инфляции, ЦБР дал сигнал о начале цикла ужесточения денежно-кредитной политики.

По оценке ЦБР, ключевые риски связаны с внешними условиями: дальнейшим ростом доходностей на развитых рынках и оттоком капитала из развивающихся стран.

Дополнительные комментарии ожидаем сегодня на пресс-конференции председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

На наш взгляд, прогноз регулятора по инфляции в 5-5,5% на следующий год означает, что цикл повышения ставки продолжится, и ключевая ставка будет в этом году повышена как минимум до 7,75%.

Кроме повышения ключевой ставки ЦБР объявил о продлении приостановки покупки валюты на рынке до конца декабря 2018 года. Помимо ослабления рубля ЦБР мог решиться на такую меру на фоне наблюдаемого дефицита валютной ликвидности на внутреннем рынке, где ставки на привлечение валюты O/N вторую неделю держатся на уровне 4% (+1-1,5 п. п. выше обычного уровня).

Приостановка покупки валюты на рынке окажет сильный негативный эффект на рублевую ликвидность, которая снизится до конца года на 1,2-1,5 трлн руб. В результате структурный профицит ликвидности, рассчитываемый ЦБР, может опуститься к декабрю ниже 2 трлн руб. Таким образом, стоит ожидать обострения конкуренции банков за рублевые ресурсы.

Продление приостановки валютных интервенций приведет к ухудшению ситуации с рублевой ликвидностью и обострению конкуренции банков за рублевые ресурсы".