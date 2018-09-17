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Музыка Культура

Стала известна программа фестиваля искусств "Самарская осень-2018"

САМАРА. 17 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 1 по 28 октября в Самарской государственной филармонии состоится международный фестиваль искусств "Самарская осень", сообщила пресс-служба областного министерства культуры.

"Самарская осень" — одно из значимых ежегодных событий культуры Самарского региона, который проходит в Самарской филармонии. Это подлинный праздник достижений передовых коллективов и лучших исполнителей, которые получили международную оценку признанных мастеров искусства.

"Самарская осень — 2018" включает в себя 12 концертов. Традиционно фестиваль открывается 1 октября — в Международный день музыки. В этом году открывать фестиваль будет коллектив-легенда — Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением народного артиста России Павла Когана. Это первое выступление оркестра в Самаре. Концерт пройдет в рамках тура к 75-летию коллектива.

Кроме этого, фестиваль познакомит слушателей с интерпретациями солистов экстра-класса — выдающихся скрипачей Виктора Третьякова и Натальи Лихопой, победителей Международного конкурса им. Чайковского скрипачки Маюко Камио и пианиста Ярослава Култышева, откроет молодые имена — победителей конкурса "Река талантов". Подарком для любителей джаза станет выступление Джаз-оркестра "Академик-Бэнд" РАМ им. Гнесиных под руководством народного артиста РФ Анатолия Кролла.
Краски народной музыки внесут в фестиваль лауреат международного конкурса, ансамбль народных инструментов Самарской филармонии "ВолгаFolk Band" с программой к 5-летию коллектива и Красноярский государственный академический ансамбль танца Сибири им. Михаила Годенко.
Народный артист России, мастер перевоплощения Юрий Стоянов и Академический симфонический оркестр Самарской государственной филармонии под управлением маэстро Михаила Щербакова представит слушателям две программы: для взрослых — "Повести Белкина", для ребят — сказку с оркестром "Малыш и Карлсон".

Венчать фестиваль будет концерт непревзойденного коллектива — Хора Минина, который исполнит гениальное произведение — "Реквием" В. А. Моцарта. Неотъемлемой частью всего фестиваля станет участие в нем Академического симфонического оркестра Самарской государственной филармонии под управлением маэстро М. Щербакова и Камерного оркестра Самарской филармонии Volga Philharmonic.

Программа международного фестиваля искусств "Самарская осень 2018":

1 октября, 18:30 — Международный День музыки в рамках юбилейного турне — к 75-летию коллектива при поддержке Министерства культуры РФ.

Исполнители: Московский государственный академический симфонический оркестр; художественный руководитель и главный дирижер — народный артист РФ, лауреат Государственной премии РФ Павел Коган

В программе: Вальсы и полонезы русских композиторов. Чайковский, Глинка, Римский-Корсаков, Глазунов, Рубинштейн.

12 октября, 18:30 — Юбилейный концерт "5 лет с "ВолгаFolk Band".

Исполнители: Лауреат всероссийского и международного конкурсов, ансамбль народных инструментов Самарской государственной филармонии "ВолгаFolk Band".

13 октября, 18:30 — "Сибирь моя!" Исполнители: Красноярский государственный академический ансамбль танца Сибири имени Михаила Годенко.

В программе: Золотой фонд Годенко и постановки современных хореографов. Сербская сюита.

16 октября, 18:30 — К 100-летию Давида Ойстраха

В программе: В. А. Моцарт. Кончертоне для двух скрипок с оркестром, П. Чайковский. Размышление для скрипки с оркестром, Д. Шостакович. Пять пьес для двух скрипок с оркестром
Солисты: народный артист СССР Виктор Третьяков (скрипка), лауреат международных конкурсов Наталья Лихопой (скрипка).

Академический симфонический оркестр Самарской государственной филармонии; художественный руководитель и главный дирижер — народный артист РФ Михаил Щербаков.

17 октября, 18:30 — Джаз-оркестр "Академик-Бэнд" РАМ им. Гнесиных (Москва).

Художественный руководитель и дирижер — народный артист РФ Анатолий Кролл.

Солисты: лауреаты международных конкурсов Оля Синяева и Павел Иванов.

В программе: Мировая классика в джазовых тонах, шедевры старого джаза.

20 октября, 18:30 — А. Пушкин "Повести Белкина".

Читает многократный лауреат премии ТЭФИ, народный артист РФ Юрий Стоянов.

Академический симфонический оркестр Самарской государственной филармонии; художественный руководитель и главный дирижер — народный артист РФ Михаил Щербаков.

21 октября, 18:30 — Сказка с оркестром А. Линдгрен "Малыш и Карлсон" Музыка Э. Денисова.

Сказку читает народный артист РФ Юрий Стоянов.

Академический симфонический оркестр Самарской государственной филармонии; художественный руководитель и главный дирижер — народный артист РФ Михаил Щербаков.

22 октября, 18:30 — Вечер камерной музыки.

Исполнители: Победители Международного конкурса им. П. И. Чайковского: Маюко Камио (скрипка, Япония), Мирослав Култышев (фортепиано, Санкт-Петербург).

В программе: Моцарт. Соната ми минор, Франк. Соната ля мажор, Филип Гласс. Сюита из оперы "Эйнштейн на пляже", Гершвин — Хейфец. Фантазия на темы оперы "Порги и Бесс", Бизе — Ваксман. Фантазия на темы оперы "Кармен".

25 октября, 18:30 — Река талантов.

Академический симфонический оркестр Самарской государственной филармонии; художественный руководитель и главный дирижер — народный артист РФ Михаил Щербаков.

28 октября, 18:30 — В. А. Моцарт "Реквием".

Московский государственный академический камерный хор. Художественный руководитель и главный дирижер — народный артист СССР Владимир Минин.

Солисты: Маргарита Петухова (сопрано), Татьяна Никитюк (меццо-сопрано), Дмитрий Заболкин (тенор), Дмитрий Романько (бас).

Академический симфонический оркестр Самарской государственной филармонии; художественный руководитель и главный дирижер — народный артист РФ Михаил Щербаков.

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Последние комментарии

Oleg Zalyalov 21 февраля 2017 04:13 В филармонии отметили день рождения самарского органа

"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.

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Молодцы!

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Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!

Александр Колотило 12 мая 2016 11:14 Главный дирижер академического симфонического оркестра Самарской филармонии Михаил Щербаков празднует юбилей

Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!

Dmitry Lakotsenin 12 апреля 2016 10:20 "Волжские казаки" получили награды от Минобороны РФ за участие в военной операции в Сирии

Молодцы! Успехов коллективу!

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