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Единоборства Спорт

Олегу Саитову в Самаре подарили белый внедорожник Mercedes

САМАРА. 18 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Генеральный секретарь в Федерация бокса России Умар Кремлев опубликовал на своей страничке в Facebook видео, на котором он вручает двукратному олимпийскому чемпиону Олегу Саитову ключи от белоснежного "Мерседеса".

"Поздравляю двукратного олимпийского чемпиона, председателя Совета чемпионов Федерации бокса России Олега Саитова с новым автомобилем, - пишет Кремлев. - Олег, ты достоин этого, потому что ты прославляешь бокс! А наша задача заботится о каждом нашем чемпионе, о тех кто прославляет наш любимый вид спорта! Езди от души!"

Напомним, что 17 июня в Самаре состоялось торжественное открытие чемпионата ПФО по боксу на призы клуба бокса имени двукратного олимпийского чемпиона Олега Саитова. Также в этот день в Самаре прошел первый выездной Совет чемпионов Федерации бокса России. "Думаю, что это полезный опыт, - пишет Умар Кремлев. - Сегодня приняли очень важное решение о выделении пожизненной стипендии от Федерации бокса России олимпийским чемпионам и их личным тренерам. Двукратные олимпийские чемпионы теперь будут получать 75 тыс. рублей, обладатели одного золота - 50 тыс. рублей, их личные тренеры - 25 тысяч рублей в месяц. А если появится трехкратный олимпийский чемпион, то он будет получать 100 тыс. рублей ежемесячно. Считаю, что это решение даст дополнительное развитие нашему любимому виду спорта".

Добавим, Олег Саитов - уроженец Новокуйбышевска, сегодня является президентом федерации бокса Сахалинской области.

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