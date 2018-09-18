Полицейские, которых уволили после их жалоб в ФСБ на начальство, снова обратятся в суд

Шесть сотрудников отдела полиции Челно-Вершинского района Самарской области снова обжалуют свое увольнение. Об этом Волга Ньюс сообщил их адвокат Павел Карташов.

Напомним, апелляционная инстанция областного суда 11 сентября 2018 г. вынесла решение об увольнении шестерых сотрудников отдела полиции Челно-Вершинского района. Якобы все они совершили служебный проступок. Причем их проступки начались с вымогательства с них денег.

Виктория Коробкова, Анастасия Филиппова, Екатерина Филиппова, Ринат Нуреев, Наталья Маховикова и Ильнар Хисматов не захотели по незаконному требованию своего руководителя, тогда еще начальника отдела полиции Челно-Вершинского района, Рафката Расулова частично отдать ему свои премии, полученные в честь дня полиции. Деньги подчиненные начальству передали, но сообщили об этом сотрудникам Управления ФСБ по Самарской области.

Расулову вынесли приговор — признали его виновным в превышении должностных полномочий и оштрафовали на 40 тыс. рублей.

Но позже, в отношении жаловавшихся на начальника людей, областное ГУ МВД организовало служебную проверку. Причем как следует из материалов суда Исаклинского района, проверка была организована именно в связи с конфликтом с Расуловым.

Служебная проверка якобы установила некий служебный проступок, который совершили жаловавшиеся на начальника отдела полиции люди, и всех шестерых уволили.

Суд Исаклинского района в мае 2018 г. признал увольнение незаконным, восстановил работников в их должностях и постановил выплатить им зарплаты за вынужденно пропущенное время работы.

"Мы посчитали, что сотрудники полиции ни в чем не виноваты и поддерживали их в суде", — рассказал также прокурор Челно-Вершинского района Дмитрий Абросимов.

Но руководство регионального ГУ МВД обжаловало решение районного суда в областной. А там постановили: сотрудников, жаловавшихся на начальника, уволить.

"Мы обжалуем это решение в кассационной инстанции областного суда и, если потребуется, дойдем до Верховного Суда, — говорит адвокат Павел Карташов. — Нас удивляет позиция прокуратуры. Прокурор района в райсуде поддержал уволенных сотрудников и просил признать их увольнение незаконным. А в областном суде представитель прокуратуры Самарской области почему-то заявил, что увольнение законно. При этом причина увольнения формальная — якобы сами сотрудники не должны были отдавать Расулову деньги, а должны были сообщить его руководству его требование".

Журналист Волга Ньюс направлял запрос в ГУ МВД по Самарской области с просьбой прокомментировать причины увольнения шестерых районных полицейских по итогам служебной проверки. Но из областного главка в ответ лишь прислали отписку: "Кадровая работа в ГУ МВД России строго регламентирована действующим законодательством и ведомственными приказами.

По обращению сотрудника к руководству или в ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области проводится проверка, по результатам которой принимается решение в соответствии с действующем законодательством".