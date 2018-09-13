Руководство областного ГУ МВД добилось увольнения сотрудников, жаловавшихся на беззаконие начальства

Апелляционная инстанция областного суда 11 сентября 2018 г. вынесла решение об увольнении шестерых сотрудников отдела полиции Челно-Вершинского района. Якобы все они совершили служебный проступок. Причем их проступки начались с вымогательства с них денег.
Виктория Коробкова, Анастасия Филиппова, Екатерина Филиппова, Ринат Нуреев, Наталья Маховикова и Ильнар Хисматов не захотели по незаконному требованию своего руководителя, тогда еще начальника отдела полиции Челно-Вершинского района, Рафката Расулова отдать ему свои премии, полученные в честь дня полиции. Деньги подчиненные начальству передали, но уже с ведома сотрудников Управления ФСБ по Самарской области.
Расулову вынесли приговор — признан виновным в превышении должностных полномочий и оштрафован на 40 тыс. рублей.
Но позже, в отношении жаловавшихся на начальника людей, областного ГУ МВД организовало служебную проверку. Причем как следует из материалов суда Исаклинского района, проверка была организована именно в связи с конфликтом с Расуловым.
Служебная проверка якобы установила некий служебный проступок (какой именно — не поясняется), который совершили жаловавшиеся на начальника отдела полиции люди, и всех шестерых уволили.
Суд Исаклинского района в мае 2018 г. признал увольнение незаконным, восстановил работников в их должностях и постановил выплатить им зарплаты за вынужденно пропущенное время работы.
"Мы посчитали, что сотрудники полиции ни в чем не виноваты и поддерживали их в суде", — рассказал также прокурор Челно-Вершинского района Дмитрий Абросимов.
Но руководство регионального ГУ МВД обжаловало решение районного суда в областной. А там постановили: сотрудников, жаловавшихся на начальника, уволить.
Последние комментарии
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!
ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...
Бог в помощь.