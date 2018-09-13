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Суды Происшествия

Руководство областного ГУ МВД добилось увольнения сотрудников, жаловавшихся на беззаконие начальства

САМАРА. 13 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Апелляционная инстанция областного суда 11 сентября 2018 г. вынесла решение об увольнении шестерых сотрудников отдела полиции Челно-Вершинского района. Якобы все они совершили служебный проступок. Причем их проступки начались с вымогательства с них денег.

Виктория Коробкова, Анастасия Филиппова, Екатерина Филиппова, Ринат Нуреев, Наталья Маховикова и Ильнар Хисматов не захотели по незаконному требованию своего руководителя, тогда еще начальника отдела полиции Челно-Вершинского района, Рафката Расулова отдать ему свои премии, полученные в честь дня полиции. Деньги подчиненные начальству передали, но уже с ведома сотрудников Управления ФСБ по Самарской области.

Расулову вынесли приговор — признан виновным в превышении должностных полномочий и оштрафован на 40 тыс. рублей.

Но позже, в отношении жаловавшихся на начальника людей, областного ГУ МВД организовало служебную проверку. Причем как следует из материалов суда Исаклинского района, проверка была организована именно в связи с конфликтом с Расуловым.

Служебная проверка якобы установила некий служебный проступок (какой именно — не поясняется), который совершили жаловавшиеся на начальника отдела полиции люди, и всех шестерых уволили.

Суд Исаклинского района в мае 2018 г. признал увольнение незаконным, восстановил работников в их должностях и постановил выплатить им зарплаты за вынужденно пропущенное время работы.

"Мы посчитали, что сотрудники полиции ни в чем не виноваты и поддерживали их в суде", — рассказал также прокурор Челно-Вершинского района Дмитрий Абросимов.

Но руководство регионального ГУ МВД обжаловало решение районного суда в областной. А там постановили: сотрудников, жаловавшихся на начальника, уволить.

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