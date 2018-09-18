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Транспорт Транспорт и связь

В самарском метро хотят разрешить платить за проезд с помощью PayPass и PayWay

САМАРА. 18 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В самарском метрополитене могут ввести альтернативу жетонам для разового проезда в виде нового электронного билета с технологией бесконтактной оплаты. Для тех, кто пожелает им воспользоваться, стоимость проезда составит 23 рубля. Соответствующий проект постановления администрации Самары опубликован на официальном сайте мэрии в разделе "публичных слушаний".

В финансово-экономическом обосновании проекта поясняется, что в настоящее время оплату проезда в самарском метро можно произвести жетонами, электронной транспортной картой и банковской картой. Однако по указанию первого заместителя главы Самары Александра Карпушкина "предложено дополнить имеющуюся в городском округе Самара бесконтактную систему оплаты проезда введением нового электронного билета ООО "Система Мультипасс", который сможет заменить жетоны для оплаты разового проезда в метрополитене".

В документах также уточняется, что проект предусматривает введение возможности оплаты проезда в метро такими электронными средствами с технологией бесконтактной оплаты, как PayPass, PayWay, ApplePay, AndroidPay и аналогичных.

Разработчики проекта полагают, что новый вид оплаты предпочтут использовать "от 30% пассажиров", в настоящее время оплачивающих проезд с помощью жетонов. В документе поясняется, что сейчас МП "Самарский метрополитен" в среднем за наличный расчет перевозит в месяц 395,5 тыс. человек, в год (по итогам 2017 г.) — 4,7 млн человек. Таким образом, предполагается, что на оплату электронными картами перейдут примерно 118,6 тыс. пассажиров в месяц или 1,4 млн человек в год.

"Учитывая, что стоимость проезда по безналичному расчету считается льготной, за перевозку пассажиров-льготников потребуется возмещение затрат транспортным предприятиям за счет бюджетных средств", — отмечается в финансово-экономическом обосновании к проекту постановления и поясняется, что речь может идти о 237,2 тыс. руб. в месяц, 2,8 млн руб. — за год. Средства на погашение этих выпадающих доходов администрация надеется получить из областного бюджета. В противном случае — нагрузка ляжет на казну Самары.

Планируемый срок вступления в силу проекта постановления, в случае его принятия —  октябрь 2018 года.

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Последние комментарии

Людмила Людмила 09 июня 2018 10:34 Большегрузам ограничили въезд в Самару в дни игр ЧМ-2018 и накануне них

А ничего,что мы ,живущие на заводском шоссе,будем с 24 до 7 слушать рёв большегрузов?!

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Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?

Greg Ilch 28 сентября 2016 12:54 Мэрия Самары возьмет в лизинг 10 трамваев за 1 млрд рублей

А может имеет смысл за эти деньги обновить весь трамвайный парк Самары? Может имеет смысл закупить трамваи не производства видимо фирмы Porsche, а от каких-то местных производителей, или тех же белоруссов? Ну не может же трамвай стоить как как экспортный вариант Т-72?? (каталожная цена 1.4 млн. $).

Анастасия Поронина 16 марта 2016 06:50 Суд снял арест с территории под Центральным автовокзалом в Самаре

11 АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СНЯЛ АРЕСТ С ПОДГОТОВЛЕННЫХ ХАКИМОВОЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ "ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ" 10 УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ ВОКРУГ АВТОВОКЗАЛА. ЕСЛИ КУПЛЯ ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ, ЭТА СДЕЛКА СТАНЕТ АФЕРОЙ ГОДА, КОГДА УЧАСТКИ ЗЕМЛИ ОСТАВШИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ХАКИМОВОЙ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ, ПО ДОГОВОРУ ПРИЗНАННОМУ СУДОМ ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА НИЧТОЖНЫМ, ПЕРЕЙДУТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. НО ЭТО СДЕЛАЕТ ВЕСЬМА ПРОБЛЕМНЫМ ВОЗВРАТ ЗЕМЛИ ПОД КОНТРОЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА. ВМЕСТЕ С ЭТИМ ХОДЯТ СЛУХИ ЧТО ПРОКУРАТУРА УСПЕЛА ЗАЯВИТЬ НОВЫЕ ИСКИ В ЗАЩИТУ ПРАВ ГРАЖДАН И СНОВА АРЕСТОВАТЬ ЭТИ УЧАСТКИ.

Анастасия Поронина 16 марта 2016 06:50 Суд снял арест с территории под Центральным автовокзалом в Самаре

Хакимова вводит общественность в заблуждение, с помощью некомпетентных СМИ, не удосужившихся даже прочитать решения Поволжского суда. "Удачно" закончившийся суд признал сделку по выкупу земли НИЧТОЖНОЙ.

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