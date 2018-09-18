В самарском метро хотят разрешить платить за проезд с помощью PayPass и PayWay

В самарском метрополитене могут ввести альтернативу жетонам для разового проезда в виде нового электронного билета с технологией бесконтактной оплаты. Для тех, кто пожелает им воспользоваться, стоимость проезда составит 23 рубля. Соответствующий проект постановления администрации Самары опубликован на официальном сайте мэрии в разделе "публичных слушаний".

В финансово-экономическом обосновании проекта поясняется, что в настоящее время оплату проезда в самарском метро можно произвести жетонами, электронной транспортной картой и банковской картой. Однако по указанию первого заместителя главы Самары Александра Карпушкина "предложено дополнить имеющуюся в городском округе Самара бесконтактную систему оплаты проезда введением нового электронного билета ООО "Система Мультипасс", который сможет заменить жетоны для оплаты разового проезда в метрополитене".

В документах также уточняется, что проект предусматривает введение возможности оплаты проезда в метро такими электронными средствами с технологией бесконтактной оплаты, как PayPass, PayWay, ApplePay, AndroidPay и аналогичных.

Разработчики проекта полагают, что новый вид оплаты предпочтут использовать "от 30% пассажиров", в настоящее время оплачивающих проезд с помощью жетонов. В документе поясняется, что сейчас МП "Самарский метрополитен" в среднем за наличный расчет перевозит в месяц 395,5 тыс. человек, в год (по итогам 2017 г.) — 4,7 млн человек. Таким образом, предполагается, что на оплату электронными картами перейдут примерно 118,6 тыс. пассажиров в месяц или 1,4 млн человек в год.

"Учитывая, что стоимость проезда по безналичному расчету считается льготной, за перевозку пассажиров-льготников потребуется возмещение затрат транспортным предприятиям за счет бюджетных средств", — отмечается в финансово-экономическом обосновании к проекту постановления и поясняется, что речь может идти о 237,2 тыс. руб. в месяц, 2,8 млн руб. — за год. Средства на погашение этих выпадающих доходов администрация надеется получить из областного бюджета. В противном случае — нагрузка ляжет на казну Самары.

Планируемый срок вступления в силу проекта постановления, в случае его принятия — октябрь 2018 года.