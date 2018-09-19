Жители Сызрани узнали о кончине родственницы от ритуальщиков

Пользователи соцсетей сообщают о сговоре медиков в Сызрани с сотрудниками ритуальных агентств.
Пользователь Сергей разместил пост, в котором сообщил: его тетя лежала в реанимации Сызранской ЦРБ с почечной недостаточностью. Ее дочь звонила на личный номер врача, чтобы узнавать о состоянии больной. Однако, когда та умерла вечером 16 сентября, медики об этом семье не сообщили. Вместо этого 17 сентября, в 6:30, на телефон дочери позвонили представители ритуального агентства.
Пользователь сообщил, что семья уже написала заявления в минздрав и Следственный комитет с просьбой разобраться в том, как информация о гибели пациента больницы стала известна посторонним людям.
В комментариях под постом началось бурное обсуждение, в том числе откликнулись люди, которые попадали в подобную ситуацию: иной раз ритуальщики даже приезжали к живым людям, которые вызвали "скорую помощь".
Между тем, в Самаре в 2014 г. уже возбуждали уголовное дело по факту сговора медиков с ритуальщиками, однако через год его прекратили по амнистии. Напомним, подозреваемой по нему проходила старший врач оперативного отдела Самарской станции скорой медицинской помощи Гельюзим Кияметдинова, которая, по версии следствия, с декабря 2013 г. по март 2014 г. передавала сведения об умирающих людях сотрудникам ритуального агентства ООО "Веста". Средняя стоимость похорон, которые предлагала фирма, — 40 тыс. рублей, и с каждого заключенного договора врач получала по 10 тыс. рублей.
Последние комментарии
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Ну да. В больницу обратился и скончался. Молодой парень совсем. Может его не лечили там вовсе?! Сам домой вернулся значит все не так плохо было. Но не доказать ведь если и была допущенка врачебной ошибка проще парня лет на 15 закрыть. Он ударил - это да! Накажете. Но разве он убивал? Ещё большой вопрос что по дороге домой случилось он же тоже был не трезвый .
Неужели так важна пенсия? 4/5 страны выще без оной оставили. А в 52 года как то стрёмно мужику на пенсию выходить. А уж каких-то болезней по определению быть не должно, коммисовать должны
Гудованный хочет соскочить со взятки. Службой я не торгую, просто мелкий мошенник...
нужен народный мститель с дубиной и дробовиком Панкор Джекхаммер =)