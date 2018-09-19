Жители Сызрани узнали о кончине родственницы от ритуальщиков

Пользователи соцсетей сообщают о сговоре медиков в Сызрани с сотрудниками ритуальных агентств.

Пользователь Сергей разместил пост, в котором сообщил: его тетя лежала в реанимации Сызранской ЦРБ с почечной недостаточностью. Ее дочь звонила на личный номер врача, чтобы узнавать о состоянии больной. Однако, когда та умерла вечером 16 сентября, медики об этом семье не сообщили. Вместо этого 17 сентября, в 6:30, на телефон дочери позвонили представители ритуального агентства.

Пользователь сообщил, что семья уже написала заявления в минздрав и Следственный комитет с просьбой разобраться в том, как информация о гибели пациента больницы стала известна посторонним людям.

В комментариях под постом началось бурное обсуждение, в том числе откликнулись люди, которые попадали в подобную ситуацию: иной раз ритуальщики даже приезжали к живым людям, которые вызвали "скорую помощь".

Между тем, в Самаре в 2014 г. уже возбуждали уголовное дело по факту сговора медиков с ритуальщиками, однако через год его прекратили по амнистии. Напомним, подозреваемой по нему проходила старший врач оперативного отдела Самарской станции скорой медицинской помощи Гельюзим Кияметдинова, которая, по версии следствия, с декабря 2013 г. по март 2014 г. передавала сведения об умирающих людях сотрудникам ритуального агентства ООО "Веста". Средняя стоимость похорон, которые предлагала фирма, — 40 тыс. рублей, и с каждого заключенного договора врач получала по 10 тыс. рублей.