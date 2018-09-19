Октябрьску выделили 75 млн руб. на обустройство набережной

Правительство РФ распределило 4,9 млрд руб. между победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, сообщает сайт кабмина. Октябрьск, чья заявка была названа в числе лучших, получил 75 млн рублей.
Напомним, проекты трех городов губернии — Жигулевска, Кинеля, Октябрьска, а также исторического поселения регионального значения Сызрань попали в финал конкурса. В конце мая, при подведении итогов, заявка Октябрьска вошла в число победителей.
Эксперты высоко оценили проект комплексного благоустройства городского пляжа. Он предполагает создание
современной пляжной инфраструктуры и комфортных условий для отдыха и активного времяпрепровождения. На городском пляже появятся детские и спортивные площадки, арт-объекты, амфитеатр, предполагается обустройство смотровой площадки с панорамным видом на Волгу.
Последние комментарии
Не иначе как в Росгвардия начала передел сфер влияния...
Поле деятельности огромно,только в Кировском и Красноглинском от просек до 19 км и Управленческого.
Вывод:Пока бегаешь по комиссиям,деревья будут падать на людей, а Леонид Дюгаев всегда найдёт отмазку. На деревья, господа из управления, на деревья! По вас лесоразработки горькими слезами плачут!
почему в документе не было строки убрать совсем? ни к чему там ЭТО!!!!!!
А не может УФАС как-то ограничить эту торговлю? Который года к ночи 31 декабря и половина завезенных в город елок не раскупается. Зачем зазря губить леса? Местным властям -то наплевать, им главное собрать с кавказских торговцев побольше бабла себе в карман. Может экологи проснутся.