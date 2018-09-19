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Муниципалитеты Власть и политика

Октябрьску выделили 75 млн руб. на обустройство набережной

САМАРА. 19 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Правительство РФ распределило 4,9 млрд руб. между победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, сообщает сайт кабмина. Октябрьск, чья заявка была названа в числе лучших, получил 75 млн рублей.

Напомним, проекты трех городов губернии — Жигулевска, Кинеля, Октябрьска, а также исторического поселения регионального значения Сызрань попали в финал конкурса. В конце мая, при подведении итогов, заявка Октябрьска вошла в число победителей.

Эксперты высоко оценили проект комплексного благоустройства городского пляжа. Он предполагает создание
современной пляжной инфраструктуры и комфортных условий для отдыха и активного времяпрепровождения. На городском пляже появятся детские и спортивные площадки, арт-объекты, амфитеатр, предполагается обустройство смотровой площадки с панорамным видом на Волгу.

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