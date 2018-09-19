Самарская область занимает второе место в ПФО по количеству субъектов МСП

По состоянию на 10 сентября, Самарская область занимает второе место среди регионов Приволжского федерального округа по числу субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП). Данные об этом содержатся в едином реестре МСП на сайте Федеральной налоговой службы.

В регионе насчитывается 129,6 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. Такое количество меньше, чем в январе этого года — 129,9 тысяч. Из них 62,1 тыс — это микропредприятия, 61,5 тыс. — индивидуальные предприниматели, 5,5 тыс. — малые компании и 422 — средние. В этой сфере работает 389,8 тыс. человек.

На первом месте — Татарстан (154,8 тыс. субъектов), на третьей строчке находится Нижегородская область (128,6 тыс).

Четвертое и пятое места заняли Башкортостан и Пермский край, соответственно.

Всего в ПФО насчитывается 1,1 млн СМСП.