Товарооборот между Самарской областью и Словенией за I полугодие составил 5,5 млн долларов

В Самарской области 19–20 сентября проходит Российско-Словенский деловой форум. В иностранную делегацию, которую возглавляет член Государственного совета Словении, исполнительный директор Торгово-промышленной палаты республики Митя Гореншчек, вошли представители компаний, заинтересованных в создании бизнеса в Самарской области.
В ходе насыщенной программы форума гостям представят социально-экономический и инвестиционный потенциал Самарской области. Представители словенских компаний проведут переговоры с бизнес-сообществом региона, В Тольятти они посетят особую экономическую зону, технопарк "Жигулевская долина" и встретятся с руководством города с целью знакомства с возможностями территории опережающего развития.
По словам Мити Гореншчека, в рамках визита в регион словенские бизнесмены планируют наладить здесь деловые контакты: "Мы наблюдаем рост товарооборота между Словенией и Самарской областью и видим большие возможности для развития взаимодействия. Прогресс в наших отношениях очевиден. И в последнее время появилась тенденция роста".
Он также отметил, особый интерес словенского бизнеса к губернии связан с новым витком развития АвтоВАЗа. Предприятия республики имеют большой опыт производства комплектующих для крупнейших автозаводов Еропы, Америки и Азии. Несколько производителей автокомпонентов из Словении работают в Самарской области.
"Рынок России занимает четвертое место по объему словенских зарубежных инвестиций, — сообщил Митя Гореншчек. — Помимо автопрома, Словения тесно взаимодействует с РФ в сфере фармацевтики, химии. Мы хотели бы наладить сотрудничество и в других отраслях. Например, с нами приехало немало представителей IT-компаний".
Горазд Михелич, директор агентства "Спирит Словения", которое оказывает поддержку словенскому бизнесу на международных рынках, подчеркнул, что тесные отношения между нашими странами на государственном уровне существуют давно, и сейчас республика планирует расширять связи с отдельными регионами России.
"Наша цель на форуме — узнать еще больше о Самарской области, — сказал он. — Полученную информацию мы представим словенскому бизнесу. Во время посещения индустриальных площадок региона мы рассмотрим возможности размещения здесь наших компаний".
Директор агентства видит большие возможности в налаживании сотрудничества между высокотехнологичными стартапами Словении и России, а также учреждениями, которые оказывают поддержку инноваторам. По мнению Горазда Михелича, крупные корпорации, в том числе АвтоВАЗ, ищут возможности взаимодействия со стартапами, способными предоставить индустрии новые технологии.
И.о. министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Михаил Жданов сообщил, что товарооборот между республикой и регионом за первые шесть месяцев 2018 г. составил 5,5 млн долларов. Он также напомнил, что почетное консульство Словении стало первым иностранным представительством, открытым в Самарской губернии.
"Основу нашего взаимодействия составляют инициативы, направленные на укрепление и развитие инвестиционного сотрудничества в высокотехнологичных сферах. На форуме мы покажем коллегам, какие изменения в инвестиционном законодательстве региона произошли за последнее время. И надеемся, что в ближайшее время количество словенских компаний в Самарской области увеличится", — подчеркнул Михаил Жданов.
Член Государственного совета Республики Словения Митя Гореншчек:
— Главная цель нашего визита заключается в расширении экономических связей с Самарской областью. Здесь уже успешно работают автокомпонентные предприятия из Словении. Мы планируем наладить сотрудничество в других отраслях.
Последние комментарии
Давно уже пора наладить контроль на фарм.рынке. Надеюсь это действительно поможет в борьбе с контрафактом
Здорово, что лекарства станут маркировать. Теперь можно не опасаться того, что купишь контрафакт и вместо помощи получишь непонятно что...
это вредители...нужно совсем запретить этот яд
твари вы все уроды конченные.....чтоб вам пусто всем было кто причастен к разрешеню продажи пойла
Сборник фактов боевых действий и потерь ГСВК, Куба, 1961-64гг https://yadi.sk/i/f8cIvFCr3M6uVV Как, наверное, трудно Министерству обороны РФ рассекречивать списки "Анадырцев"! За 56 лет забыли: где искать? Доступ в ЦентрАрхив МО РФ нам закрыт. Спасибо региональным властям, которые признают "Аеадырцев"! "Работа по включению в список льготников ветеранов боевых действий ведется поэтапно. Это связано с тем, что министерство обороны РФ рассекречивает их списки постепенно. Работа будет продолжена", — отметил инициатор законопроекта депутат Самарской губернской думы Александр Степанов.