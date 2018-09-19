Товарооборот между Самарской областью и Словенией за I полугодие составил 5,5 млн долларов

В Самарской области 19–20 сентября проходит Российско-Словенский деловой форум. В иностранную делегацию, которую возглавляет член Государственного совета Словении, исполнительный директор Торгово-промышленной палаты республики Митя Гореншчек, вошли представители компаний, заинтересованных в создании бизнеса в Самарской области.

В ходе насыщенной программы форума гостям представят социально-экономический и инвестиционный потенциал Самарской области. Представители словенских компаний проведут переговоры с бизнес-сообществом региона, В Тольятти они посетят особую экономическую зону, технопарк "Жигулевская долина" и встретятся с руководством города с целью знакомства с возможностями территории опережающего развития.

По словам Мити Гореншчека, в рамках визита в регион словенские бизнесмены планируют наладить здесь деловые контакты: "Мы наблюдаем рост товарооборота между Словенией и Самарской областью и видим большие возможности для развития взаимодействия. Прогресс в наших отношениях очевиден. И в последнее время появилась тенденция роста".

Он также отметил, особый интерес словенского бизнеса к губернии связан с новым витком развития АвтоВАЗа. Предприятия республики имеют большой опыт производства комплектующих для крупнейших автозаводов Еропы, Америки и Азии. Несколько производителей автокомпонентов из Словении работают в Самарской области.

"Рынок России занимает четвертое место по объему словенских зарубежных инвестиций, — сообщил Митя Гореншчек. — Помимо автопрома, Словения тесно взаимодействует с РФ в сфере фармацевтики, химии. Мы хотели бы наладить сотрудничество и в других отраслях. Например, с нами приехало немало представителей IT-компаний".

Горазд Михелич, директор агентства "Спирит Словения", которое оказывает поддержку словенскому бизнесу на международных рынках, подчеркнул, что тесные отношения между нашими странами на государственном уровне существуют давно, и сейчас республика планирует расширять связи с отдельными регионами России.

"Наша цель на форуме — узнать еще больше о Самарской области, — сказал он. — Полученную информацию мы представим словенскому бизнесу. Во время посещения индустриальных площадок региона мы рассмотрим возможности размещения здесь наших компаний".

Директор агентства видит большие возможности в налаживании сотрудничества между высокотехнологичными стартапами Словении и России, а также учреждениями, которые оказывают поддержку инноваторам. По мнению Горазда Михелича, крупные корпорации, в том числе АвтоВАЗ, ищут возможности взаимодействия со стартапами, способными предоставить индустрии новые технологии.

И.о. министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Михаил Жданов сообщил, что товарооборот между республикой и регионом за первые шесть месяцев 2018 г. составил 5,5 млн долларов. Он также напомнил, что почетное консульство Словении стало первым иностранным представительством, открытым в Самарской губернии.

"Основу нашего взаимодействия составляют инициативы, направленные на укрепление и развитие инвестиционного сотрудничества в высокотехнологичных сферах. На форуме мы покажем коллегам, какие изменения в инвестиционном законодательстве региона произошли за последнее время. И надеемся, что в ближайшее время количество словенских компаний в Самарской области увеличится", — подчеркнул Михаил Жданов.

Член Государственного совета Республики Словения Митя Гореншчек:

— Главная цель нашего визита заключается в расширении экономических связей с Самарской областью. Здесь уже успешно работают автокомпонентные предприятия из Словении. Мы планируем наладить сотрудничество в других отраслях.